Основателя издания «Важные истории»* Романа Анина** лишили российского гражданства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Как следует из публикации УМВД России по Ярославской области в социальной сети «ВКонтакте», решение о лишении Анина** гражданства было принято после рассмотрения материалов, собранных сотрудниками управления по вопросам миграции на основании п. «а» п. 2 ч. 1 ст. федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

«Гражданство Российской Федерации прекращается по следующим основаниям: <…> сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации, выразившееся в том числе: в совершении преступления (приготовление к преступлению или покушение на преступление)»

«В настоящее время паспорт гражданина Российской Федерации, а также заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющие личность мужчины, признаны недействительными», — говорится в тексте официального сообщения.

По информации областного УМВД Анин**, будучи уроженцем Молдовы, был принят в российское гражданство в 2006 году и в ходе рассмотрения его заявления не было выявлено сведений, препятствующих этому решению. В период до 2024 года он был зарегистрирован на территории Дзержинского района Ярославля.

В 2025 году он был признан виновным в соответствии с п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК России (публичное распространение заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах по мотивам ненависти или вражды). Дорогомиловский суд заочно приговорил журналиста к 8,5 годам лишения свободы в колонии, он также был объявлен в розыск.

Поводом для возбуждения уголовного дела против Анина** послужили два новостных обзора, которые журналист выпустил в 2022 году, занимая в то время пост главного редактора издания «Важные истории»*.

Этот случай стал первым в судебной практике, когда за распространение «фейков» об армии фигуранту, помимо уголовного наказания, также было вынесено решение о лишении российского гражданства.

* признано Минюстом иноагентом, а учредитель IStories fonds — нежелательной организацией и иноагентом

** внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов