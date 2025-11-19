Можайский городской суд Московской области приговорил основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу об организации преступного сообщества, сообщает Следственный комитет Московской области. По данным телеграм-канала «112», Бойко-Великий вину не признал.

Согласно карточке дела на сайте суда, Бойко-Великий является главным из десяти фигурантов — как непосредственный организатор преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ст.33 ч.3; ст.210 ч.3 УК РФ) и как организатор фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяжком преступлении (ст.33 ч.3; ст.303 ч.3 УК).

По версии следствия, Бойко-Великий в 2003 году организовал преступное сообщество с целью скупки земель в Рузском районе Подмосковья. Он переоформлял земельные паи, находившиеся в долевой собственности у нескольких людей, на подконтрольные ему организации, при этом прикрывая свою деятельность развитием сельского хозяйства, говорится в материалах.

Затем, как считают правоохранители, участки дробились на более мелкие и перепродавались. Таким образом с 2003-го по 2011 год члены сообщества «незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием» присвоили 2 тыс. га земли, причинив ущерб на 348 млн рублей, цитировал обвинителей «Коммерсантъ».

Дело против Бойко-Великого и других фигурантов возбудили еще в 2006 году. Следствие по нему завершилось лишь в 2020-м. Изначально материалы поступили в городской суд Рузы, однако тот постановил прекратить производство «за отсутствием состава преступления».

Материалы по делу были переданы судье еще в феврале 2023 года. С тех пор заседания суда по разным причинам откладывались около 200 раз. Весной 2024 года подмосковная прокуратура добилась нового рассмотрения дела — на этот раз в Можайском суде. В октябре 2025 года прокурор запросил Бойко-Великому 19 лет колонии, передавал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Можайского суда.

Следствие подчеркивает, что работа по этому делу была исключительно сложной и масштабной. Основные трудности заключались в большом количестве эпизодов преступной деятельности, огромном объеме материалов уголовного дела, составившем 436 томов, а также в необходимости опросить более 4000 свидетелей, проживающих в разных регионах России.

Дополнительную сложность вызвало то, что преступления совершались сплоченной организованной группой численностью не менее 11 человек, которые активно противодействовали следствию и не признавали свою вину.

Параллельно, в 2023 году, Черемушкинский районный суд Москвы признал Бойко-Великого виновным в растрате почти 89 млн рублей из средств банка «Кредит Экспресс», акционером которого являлся «Вашъ финансовый попечитель». Приговором ему было назначено 6,5 года лишения свободы. В январе 2025 года по итогам рассмотрения апелляции Мосгорсуд снизил этот срок на два месяца.