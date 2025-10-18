В результате взрыва на пороховом заводе «Авангард», который произошел накануне (17 октября), погибли три человека, сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Он добавил, что всех, кто был под завалами, уже извлекли.

Кроме того, пострадали девять человек, пять из них еще находятся в больнице, остальные дома, сообщил Назаров.

Премьер-министр республики уточнил, что в результате инцидента пострадала часть здания, но «угрозы обрушения нет», причины ЧП выясняются.

При этом глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале отметил, что на «достаточно старом» заводе «Авангард» в результате взрыва одно из зданий было разрушено.

Он рассказал, что все трое погибших — женщины: «В их числе — молодая девушка 2002 года рождения. У двух женщин остались дети».

Хабиров выразил соболезнования семьям погибших.

«Пять человек находятся в больнице. Мы приняли решение всех их перевести в Уфу. У двоих состояние достаточно тяжелое, у остальных — средней тяжести. Но, подчеркиваю, угрозы жизни нет. Мы их подлечим, поставим на ноги», — пообещал он.

Глава республики добавил, что руководство «Авангарда» поможет семьям погибших и пострадавших, и «обязательно будет выплачена компенсация».

Говоря о причинах взрыва, Хабиров подчеркнул, что на заводе произошел взрыв и слухи об атаке БПЛА не имеют отношения к действительности. Также он заявил, что предприятие продолжит свою работу.

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в своем телеграм-канале также сообщил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

На заводе «Авангард» выпускают артиллерийский порох, боеприпасы, взрывчатые вещества. О взрыве на территории объекта стало известно вечером 17 октября. В мэрии Стерлитамака позднее подтвердили, что взрыв произошел в цехе нитроузла предприятия.

По данным Mash, предварительная причина взрыва в Стерлитамаке — нарушение техники безопасности работниками цеха.

После ЧП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Это не первый трагический инцидент на территории «Авангарда». В 2020 году при взрыве погибла 45-летняя сотрудница дробильного цеха, две другие работницы получили ожоги. Летом 2021 года произошел пожар на пороховом складе завода, охвативший площадь 1,3 тыс. кв. м.

В августе 2024 года во время демонтажа трубопровода взрыв унес жизни троих работников субподрядной организации. Согласно данным Гострудинспекции, в начале октября аппаратчик блока прессования погиб из-за возгорания специального продукта.