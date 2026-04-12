Территориальные разногласия между Москвой и Киевом сводятся к «считаным километрам». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил о серьезном прогрессе в урегулировании российско-украинского конфликта, отметив, что переговорные позиции Москвы и Киева сильно сблизились. «Вначале мы не могли убедить Россию и Украину хотя бы сформулировать, чего они хотят для завершения конфликта. Сейчас мы этого добились. Мы получили письменные заявления от Украины и от России, мы добились от них их позиций, и со временем их позиции стали все ближе», — сказал он. По его словам, сейчас переговоры перешли к «торгу за несколько квадратных километров территории в одном или другом направлении».

Песков подтвердил слова американского вице-президента.

«Это действительно считаные километры. Грубо говоря, там 18-17% Донецкой Народной Республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», — сказал представитель Кремля.

По его словам, после того, как армия выйдет на административные границы новых регионов, начнется принципиально иной этап. «Речь пойдет об очень сложных, скрупулезных, небыстрых переговорах», — предупредил он, уточнив, что в ходе этого процесса предстоит определить все детали урегулирования с Киевом.

Также Песков высказался по поводу пасхального перемирия, которое заканчивается 12 апреля, назвав его гуманитарным жестом российского лидера.

«Праздник святой для россиян и для украинцев, для украинского народа тоже это святой праздник, который исполнен особым значением. Украинская сторона последовала примеру Российской Федерации. При этом Путин особо акцентировал, что наши военные должны быть начеку на случай возможных провокаций. Мы с вами хорошо помним, что в прошлом году тоже было перемирие, и оно неоднократно нарушалось Вооруженными силами Украины», — заявил он.

Вместе с тем Песков вновь обозначил условия, при которых боевые действия прекратятся.

«Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме “сегодня”. Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло. До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Переговорный трек при этом, по словам Пескова, сейчас фактически заморожен. «Сейчас этот [украинский] трек на паузе. Мы с пониманием относимся к такой загруженности наших американских визави», — отметил он.