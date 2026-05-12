Президент Украины Владимир Зеленский остался последним по статусу представителем власти в стране, до кого могут дойти коррупционные разоблачения вслед за экс-главой его офиса Андреем Ермаком. Об этом заявил Life.ru политолог Александр Дудчак.

«Ермаку больше некого тащить за собой. Остался единственный Зеленский», — сказал политолог.

По его мнению, ситуация вокруг Ермака служит «непрозрачным намеком» украинскому президенту, что до него «уже практически дошли». В то же время Дудчак усомнился, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела в ближайшей перспективе, поскольку западные лидеры пока заинтересованы в том, чтобы президент Украины оставался на своем месте.

Дудчак назвал борьбу с коррупцией на Украине частью «шоу», которое дает возможность списывать на Киев миллиарды долларов. Как считает эксперт, Зеленского «держат в консервах», чтобы в определенный момент он поставил подпись под нужными документами.

Политолог предположил, что западные спецслужбы располагают компроматом на президента Украины, но не используют эту информацию в открытую, а манипулируют ею.

Ранее украинское издание «Страна.ua» не исключило, что Зеленский «теоретически может стать фигурантом уголовного дела» вслед за экс-главой своего офиса Ермаком, которую предъявлено подозрение в отмывании средств через строительство элитных коттеджей в Киевской области.

«Страна» отмечает, что в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) упоминается группа как минимум из четырех заказчиков этой недвижимости. В опубликованных материалах НАБУ они фигурируют как R1, R2, R3 и R4.

Трое предполагаемых участников схемы уже известны — это Ермак (R2), бывший бизнес-партнер Зеленского Тимур Миндич (R3) и экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов (R4).

R1 в записях НАБУ упоминается «вскользь, без конкретизации», пишет «Страна». При этом в публикациях украинских СМИ ранее говорилось, что Чернышов занимается строительством объектов для себя, Миндича, Ермака и Зеленского, напомнило издание.

Президент Украины по конституции обладает иммунитетом от уголовного преследования, пока занимает свой пост. «Страна» перечислила несколько версий того, как коррупционные дела впоследствии могут быть использованы против Зеленского: не дать ему переизбраться на выборах, принудить к выводу войск из Донбасса либо к принятию законов, лишающих главу государства контроля над правоохранительной и судебной системами.