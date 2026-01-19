Председатель комитета Госдумы по защите семьи, глава рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения беспризорных животных, Нина Останина рассказала RTVI, что обратится к главе ДНР Денису Пушилину с просьбой ввести «режим экстраординарной ситуации» в Мариуполе из-за огромного количества бездомных собак. Копия документа есть в распоряжении редакции.

19 января прошло заседание рабочей группы, во время которого Останина рассказала, что в Мариуполе сейчас около 10 тыс. бездомных собак и «каждый день в детскую хирургию обращаются с покусами [беспризорных животных]».

Во время заседания депутат отметила, что положение дел осложняется действующим в ДНР законодательством, согласно которому действует запрет на усыпление животных, кроме случаев «необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии достоверно установленных специалистами в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания и так далее».

По ее мнению, в текущих условиях это «сверхмягкий закон», который вряд ли будет «способствовать защите людей, особенно детей, женщин, стариков». В итоге члены рабочей группы единогласно поддержали решение обратиться к Пушилину по этому поводу.

В беседе с RTVI Останина подтвердила намерение обратиться к руководителю ДНР: «Да, [письмо] будем направлять».

В документе глава думского комитета попросила Пушилина принять экстренные меры по защите жителей региона от нападений собак, у которых нет владельца.

«В адрес рабочей группы поступило обращение жителей Мариуполя о многочисленных стаях бесхозных собак, свободно гуляющих по городу. Животные часто проявляют агрессию, нападают на людей, дети с покусами поступают в хирургию и травматологию. Ситуация в возглавляемом вами регионе — в частности, в Мариуполе — с бездомными собаками такова, что требуется принятие оперативных мер, включая введение режима экстраординарной ситуации», — говорится в документе.

Останина отмечает, что, согласно информации, представленной Пушилиным в ноябре 2025 года, властями региона был разработан законопроект «Об особенностях регулирования правоотношений в области обращения с животными на территории Донецкой Народной Республики в переходный период».

Инициатива, в частности, устанавливает запрет на усыпление животных, за исключением случаев прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных при наличии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых с жизнью.

«Однако остается неясным, какое количество приютов и пунктов временного содержания животных функционирует в ДНР, какие меры предпринимаются с собаками, проявляющими агрессию и нападающими на людей, а также что изменится в данной части с принятием законопроекта, упоминаемого вами», — добавила Останина.

Депутат отметила, что согласно постановлению Конституционного суда РФ от 18 июля 2024 года, регионы могут сами решать, как им поступать с бездомными животными. В частности, власти могут разрешить усыплять таких собак в приютах, если животное, к примеру, напало на человека или проявляет немотивированную агрессию, а также «в случае сложившейся в субъекте или на части его территории экстраординарной ситуации с обеспечением безопасности граждан от нападений животных без владельцев».

Останина попросила Пушилина дать поручение изучить вопрос, по возможности внести изменения в разработанный законопроект, предусматривающие введение режима экстраординарной ситуации и умерщвление животных в случае ее наступления, а также проинформировать комитет Госдумы о принятых мерах.

Депутат также пригласила Пушилина или его представителей принять участие в очередном заседании рабочей группы и лично сообщить о принятых решениях.