В Иркутской области сейчас настоящий «собачий беспредел» и необходимо ввести «режим экстраординарной ситуации». Об этом, как передает корреспондент RTVI, на заседании рабочей группы по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, заявила ее глава, председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«В такой ситуации [режиме экстраординарной ситуации] разрешается усыпление всех безнадзорных собак, естественно, быстро и безболезненно. Кроме того, вне зависимости от режима экстраординарной ситуации, Конституционный суд допустил умерщвление собак, проявивших агрессию, нападавших на людей, а также больных и заразных», — отметила депутат.

Останина напомнила о трагедии в Братске, где в конце ноября 2025 года собаки загрызли 61-летнего сотрудника мусорного полигона.

«Ну и какие нужны еще здесь аргументы, какие еще примеры приводить? Вводите режим экстраординарной ситуации. <…> Складывается ощущение, что в Иркутской области у нас, если честно, какой-то собачий беспредел», — сказала парламентарий.

Также депутат напомнила о словах губернатора Игоря Кобзева, который в декабре 2023 года заявил, что в вопросе эвтаназии для бродячих собак будет руководствоваться общественным мнением.

«Сегодня здесь позиция зоозащитников очень принципиальна. Если все заинтересованные лица придут к единому знаменателю, который будет касаться решения вопросов эвтаназии, вопрос мы решим сразу. Но когда разные позиции, то нужно их сближать или, наверное, в данном вопросе искать компромисс для того, чтобы что-то решить. Если общество не настроено, но имеет соответствующие разногласия, я к этому вопросу не буду приступать, буду искать другие варианты», — говорил тогда глава Иркутской области. Останина отметила, что им поступает «много писем» из Иркутска по поводу бездомных животных, а также по поводу закона о санитарной рубке лесов вокруг озера Байкал, который вступит в силу 1 марта 2026 года. Речь идет о санитарных работах в погибших лесах, когда выборочные рубки не помогают их восстановить. Экологи считают, что это может привести к уничтожению здоровых деревьев под видом больных, например, ради продажи древесины. Ранее против этого законопроекта выступали различные ученые, активисты и так далее.

«Из Иркутска много писем приходит и по теме нашей рабочей группы, то есть по бездомным животным, и по принятому закону по Байкалу. <…> Рубки уже идут. <…> Единства мнения в регионе в отношении закона о Байкале не было, нет и не будет. Но губернатор занял чью-то позицию. Здесь же такая принципиальная позиция — и к кучке зоозащитников», — заявила Останина.

По официальным данным, в Иркутской области на 2025 год в регионе были зарегистрированы 11,4 тыс. собак без владельцев. В пресс-службе регионального правительства отмечали, что за последние пять лет их число неуклонно снижалось: если в 2021 году безнадзорных животных насчитывалось 15,5 тыс., то к 2025 году показатель уменьшился почти на 4 тыс. особей.

При этом в регионе сохраняется риск нападений на людей. В пресс-службе подчеркивали, что большинство подобных случаев совершают именно собаки с владельцами, а не бездомные псы. Например, в 2025 году зарегистрировано 1 071 нападение домашних собак и 653 — бездомных. Для сравнения, в 2024 году домашние собаки атаковали людей 926 раз, а безнадзорные — 886.

В январе 2025 Останина призвала ввести уголовную ответственность вплоть до трех лет лишения свободы для владельцев собак, от нападения которых погибли люди, а также повысить штрафы за самовыгул до 50 тыс. рублей.

В марте прошлого года в СК сообщили, что за последние несколько лет в России в 6,5 раз выросло число нападений собак на людей. По данным ведомства, за 2024 год возбуждено 408 таких уголовных дел, тогда как в 2022 году их число составляло 78.