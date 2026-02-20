То, что в топ самых желанных подарков на 8 Марта для россиянок вошли оплата коммунальных услуг и кредитов, — это печально, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. По ее мнению, в стране у женщин и так много сложностей и им нужно облегчать труд, в том числе по дому. Отдельно депутат выразила надежду, что родственницам участников СВО в праздник могут разрешить пообщаться со своими близкими.

20 февраля «Газета.Ru» со ссылкой на данные опроса платформы «Кукушка» сообщила, что в списке самых желанных подарков для женщин на 8 Марта оказались: цветы — такой выбор сделал 31% респондентов, впечатление (поездка, событие, активность) — 28%, оплата счетов за коммуналку и погашение кредита (19%), массаж и восстановительные процедуры — 17%, еще 15% предпочли бы получить именно то, что сами попросили.

«Как печально, как печально. Действительно, если оплата счетов за коммуналку вошла у нас в топ подарков, я думаю, что хорошо, если бы власть к 8 Марта не только нашим женщинам, а вообще нашим российским семьям все-таки снизошла до такого подарка. Это было бы замечательно», — заявила RTVI Останина.

Отдельно она обратила внимание на женщин, чьи мужья находятся в зоне СВО. По ее словам, для них лучшим подарком стала бы возможность увидеть близких или хотя бы поговорить по видеосвязи.

«Если уж говорить по большому счету, то мы в большом долгу перед нашими женщинами, особенно перед теми, чьи мужья находятся сегодня в зоне СВО. Мне бы очень хотелось, чтобы в день 8 марта все они получили — если уж не возможность увидеться с мужьями — то хотя бы весточку, шанс поговорить по видеосвязи Это очень важно, потому что это так эмоционально заряжает женщин. Мне кажется, что это было бы лучшим подарком для женщин, жен бойцов, матерей бойцов», — сказала парламентарий.

Говоря о положении россиянок в целом, Останина констатировала, что за последние годы РФ «отступила не на один шаг, а на несколько шагов назад».

Она напомнила, что в СССР создавалась инфраструктура, которая освобождала женщин от домашнего труда — детские сады, ясли, бесплатные школы, молочные кухни. Сегодня, продолжила она, химчистки и клининговые компании доступны только обеспеченным семьям, а в школах появились поборы с родителей.

Также Останина заявила, что реальное участие женщин в принятии решений нередко подменяется декоративным представительством во власти.

«Так уж устроены мы, женщины, что говорим резче, чем мужчины, менее дипломатичны, поэтому не всегда удобны для власти. И в этой части, что я могу сказать, конечно, декоративное представительство позволяет отчитываться: а у нас вот столько-то женщин, в Госдуме — столько-то, в Совете Федерации — столько, в муниципалитетах — столько. Кстати, чем ниже уровень власти, тем больше женщин. Но каждая из нас должна оставаться женщиной, на каком бы участке она ни работала — от домохозяйки до депутата Госдумы», — подчеркнула депутат.

Свои мысли по поводу 8 Марта парламентарий завершила на лирической ноте.

«Каждая из нас, конечно, мечтает о том, чтобы 8 Марта — праздник, который принято считать днем поклонения женщинам, — услышать добрые слова от любимых, детей, мужей. Пусть это будут только слова, скромный букет или открытка, подаренная малышом. Но мне кажется, что нет дороже подарка в этот день, чем внимание со стороны мужчин. Хотя меня часто критикует председатель Госдумы Вячеслав Вячеславович Володин: “Вот, Нина Александровна, вы за то, чтобы внимание было только один день”. Нет. Просто этот день позволяет мужчине раскрыть все свои чувства по отношению к женщине», — сказала Останина.

Собеседница RTVI призвала российских мужчин «не стесняться и говорить о том, что наши женщины лучшие, что они для них прообраз, наверное, и муза, которая движет, держит их на этой земле».