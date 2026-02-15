В России можно было бы освободить половину заключенных женщин, заявила радиостанции «Говорит Москва» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она пояснила, что речь идет о матерях и тех, кто отбывает наказание впервые или совершил нетяжкое преступление.

«Поверьте, для государства и общества гораздо дороже и опаснее такую женщину содержать в местах лишения свободы», — отметила Меркачева.

Правозащитница, сославшись на исследования, заявила, что ребенок, мать которого отбывала наказание в тюрьме, с большей вероятностью начнет заниматься криминалом. Такие дети, по ее словам, нуждаются в социальной и психологической работе. Они «пребывают в тяжелой обиде», а родителя рядом нет, отметила она.

Нужно давать матерям один шанс ради ребенка, уверена член СПЧ.

«Эта женщина понимает, что ее отпускают, потому что у нее дети. Но если она что-то совершит еще, она уже не подпадет под амнистию, а будет нести наказание по всей строгости», — резюмировала Меркачева.

9 декабря во время встречи президента России Владимира Путина с правозащитниками Меркачева обратилась к главе государства с просьбой «подарить праздничное чудо» и помиловать женщин с детьми и инвалидов, которых, по ее словам, «за решеткой много». В ответ Путин пообещал «обязательно посмотреть» представленные списки.

24 декабря председатель СПЧ Валерий Фадеев сообщил, что соответствующий перечень уже передан президенту. В него включили инвалидов и женщин с детьми, впервые осужденных за преступления небольшой тяжести, не связанные с насилием. Фадеев отметил, что ожидать помилования до Нового года вряд ли стоит, однако подчеркнул: если в ближайшее время решения не последуют, это не значит, что инициатива отклонена.

В декабре 2024 года Путин подписал решение о помиловании четырех женщин из Курской области, отбывавших наказание за преступления небольшой тяжести. В ФСИН пояснили, что у всех были положительные характеристики и они полностью возместили нанесенный ущерб. Помимо этого, каждая из них воспитывает несовершеннолетних детей, а одна является инвалидом 1 группы.

8 марта 2024 года президент России утвердил указ о помиловании 52 осужденных женщин. В перечень тогда вошли беременные, матери несовершеннолетних детей, а также женщины, чьи родственники принимают участие в военной операции на Украине.