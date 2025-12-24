Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева передала президенту России Владимиру Путину список осужденных для возможного помилования перед Новым годом. Об этом сообщил глава СПЧ Валерий Фадеев, его слова передает РИА Новости.

Меркачева включила в список инвалидов и женщин с детьми, осужденных впервые за совершение нетяжких и ненасильственных преступлений. По словам Фадеева, документы попросил предоставить российский глава.

«На заседании СПЧ у нее [Евы Меркачевой] не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. <…> Она подготовила такой список [по просьбе Владимира Путина] и предоставила ему», — пояснила глава СПЧ.

Он добавил, что поддерживает инициативу Меркачевой. Вместе с тем Фадеев предположил, что помилования вряд ли произойдут до Нового года. При этом он заверил: отсутствие подвижек по этому вопросу в ближайшее время не означает, что сама идея отвергнута.

«Обычно амнистии проводят к праздникам, к какой-то дате, а помилование бывает вне календарного графика», — уточнил он.

Впервые речь о предновогодней амнистии зашла 9 декабря на встрече российского главы с правозащитниками. Меркачева попросила Путина «подарить праздничное чудо» и помиловать женщин с детьми и инвалидов, которые «за решеткой много».

«Я не могу не просить вас о помиловании, это традиционно. Я вас всегда об этом прошу. <…> Впереди Новый год, рождественские праздники. Пусть мамы будут с детьми, пусть больные, немощные окажутся рядом с близкими или просто с теми, кто готов их поддержать», — призвала Меркачева.

Путин, отвечая на ее просьбу, пообещал «обязательно посмотреть» предоставленные членом СПЧ списки.

В декабре 2024 года Путин помиловал четырех женщин из Курской области, осужденных за нетяжкие преступления. Во ФСИН уточнили, что все они имели положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб.

Кроме того, у каждой из помилованных есть несовершеннолетние дети, а одна из них является инвалидом 1 группы. При рассмотрении ходатайства о помиловании учитывали характер и уровень общественной опасности совершенного ими преступления, поведение осужденных, срок уже отбитого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение и другие факторы.