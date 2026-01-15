Покончивший с собой экс-замглавы Минтруда РФ Алексей Скляр, который перед смертью разослал друзьям сообщения с обвинениями в адрес супруги, недавно женился второй раз, пишет Mash. Родственники его жены, которая месяц назад родила ребенка, заявили телеграм-каналу, что забрали ее домой в Нальчик для защиты от побоев мужа. Что еще известно о бывшем чиновнике и его гибели — в материале RTVI.

Тело 50-летнего Скляра нашли у открытой входной двери его особняка в Филимонковском округе Новой Москвы (ТиНАО). Спасателей вызвал кто-то из знакомых Алексея, поскольку тот перед смертью разослал друзьям в Telegram прощальные сообщения, в которых негативно высказывался в адрес своей жены.

Рядом с трупом было обнаружено огнестрельное оружие (по одним данным — пистолет, по другим — гладкоствольное ружье). Кроме того, Скляр оставил заявление в МВД с просьбой провести проверку по факту его смерти и возбудить уголовное дело по статье о доведении до самоубийства, сообщает ТАСС.

Что известно о разводе Скляра

Телеграм-каналы публикуют подробности о личной жизни погибшего. Shot пишет, что три года назад Скляр расстался с первой женой — своей ровесницей Юлией, и их развод сопровождался «масштабным разделом имущества».

У Скляра в собственности остались уже упомянутый особняк в Филимонковском, 50-метровая квартира на Херсонской улице в Москве и белый BMW X6, у бывшей супруги — 20-метровая квартира в ЖК на Шаболовке с машиноместом и земельный участок площадью 1 тыс. кв. м в Краснодаре. Оба бывших супруга, по данным канала, в 2023 году продали свои столичные квартиры.

Юлия отказалась комментировать самоубийство Скляра. Телеграм-канал Baza написал, что она «находится в состоянии сильного эмоционального потрясения». РЕН ТВ заснял ее плачущей у ворот особняка в Новой Москве. Shot поясняет, что женщина приехала на место гибели бывшего мужа с разрешения сотрудников полиции, чтобы официально опознать тело.

Канал утверждает, что Юлия когда-то работала в «медицинском учреждении», но потом занялась бизнесом: она владела салонами красоты, которые закрыла в начале 2026 года, и кофейнями, а сейчас имеет статус ИП в сфере мелкой розницы и продажи сигарет.

По данным канала, у Скляра осталось двое взрослых сыновей от первого брака — Даниил и Никита. Один из них заявил Shot, что «давно не общался с отцом и не знал о его смерти».

Что известно о вдове Скляра

На момент гибели экс-чиновник был женат на 33-летней Алине, брак с которой зарегистрировал в 2023 году после развода.

Родственники женщины рассказали Mash, что муж применял к ней физическое насилие, в том числе во время беременности, поэтому они забрали ее домой в Нальчик. Месяц назад она родила ребенка. После отъезда жены Скляр якобы звонил ей и уговаривал вернуться, но она отказалась.

Mash пишет, что Алина — бывшая коллега Скляра, уроженка Кабардино-Балкарии. Знакомые Скляра рассказали «Базе», что между ним и новой супругой часто происходили ссоры, якобы вызванные ревностью.

«После скандалов жена иногда уходила из дома. Ночевала в квартире в Москве, а Алексей оставался один и выпивал», — говорится в сообщении канала.

Mash выдвигает и вторую версию — о том, что причиной семейных конфликтов становились финансовые вопросы, возникшие на фоне ухода Скляра из Минтруда. Baza подтверждает, что после увольнения экс-чиновник начал испытывать проблемы с деньгами, из-за которых «продал часть недвижимости».

«Алина давила на Алексея, требуя от него карьерных успехов. Вместе они основали успешный IT-стартап по визуализации данных в режиме онлайн. Но полным владельцем фирмы была супруга», — пишет канал.

Mash уточняет, что в 2024 году жена Скляра стала директором — и единственным сотрудником — компании по разработке программного обеспечения с офисом в Москва-сити.

Что известно о карьере Скляра

Алексей Скляр родился в 1975 году в Славянске Краснодарского края, окончил Кубанский госуниверситет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» и прошел в РАНХиГС переподготовку по программе «Финансово-кредитная и налоговая государственная политика», защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Свою карьеру Скляр начал в 1995 году с различных должностей на родной Кубани и за семь лет дослужился до заместителя гендиректора «Краснодарагропромснаба». С этого поста он перешел в региональное управление Федерального казначейства, а потом — в Счетную палату. Его специализацией на этих местах была работа с информационными системами.

С 2018 года Скляр являлся заместителем федерального министра труда и социальной защиты. На своем посту он курировал работу IT и цифровизацию профильных госуслуг. В 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Скляра от занимаемой должности по собственному желанию. Тогда же экс-чиновник стал вице-президентом Российского экспортного центра (РЭБ) по стратегии цифровизации платформы «Мой экспорт».