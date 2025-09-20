Оставившая четырехлетнюю дочь в гостиничном номере в Бангкоке и пропавшая 34-летняя россиянка Эрика Владыко после исчезновения появлялась в другом отеле с мужчиной-иностранцем — и съехала оттуда, не заплатив и бросив вещи, сообщает Amur Mash со ссылкой на волонтеров-поисковиков. Ребенка сначала передали в детдом, но оттуда его забрала экстренно прилетевшая в Таиланд бабушка.

Телеграм-канал напоминает, что Владыко заселилась в номер бангкокского отеля с дочерью 12 сентября и ушла оттуда в ночь на 13 сентября, после чего больше не выходила на связь. По свидетельствам сотрудников отеля и другим данным удалось установить, что она взяла такси и направилась в район Сукхумвит, известный своей бурной ночной жизнью.

Бронь номера, где Владыко проживала с дочерью, истекла, и сотрудники отеля связались с полицией. Стражи порядка забрали девочку и передали в местный детдом. Оттуда ребенка забрала бабушка, с которой связались тайские власти, и ей пришлось экстренно прилететь в Таиланд.

Волонтерам, подключившимся к поискам пропавшей россиянки, удалось установить, что 16 сентября Владыко заселилась в другой бангкокский отель, причем в сопровождении мужчины. Обоих засняли установленные в гостинице камеры видеонаблюдения. На следующий день женщина покинула отель, не оплатив номер и не забрав оттуда свои вещи. Shot сообщает, что ее телефон отключен с 15 сентября.

Сейчас полиция устанавливает личность мужчины, вместе с которым Владыко заселялась в отель. По данным Amur Mash, срок действия туристической визы россиянки истекает через два дня. При этом телеграм-канал Shot утверждает, что мать и отец Эрики, прилетевшие в Таиланд за внучкой, не верят в версию о романе дочери с европейцем. По данным канала, оба они остаются в Бангкоке в ожидании новой информации.

Ранее СМИ рассказывали, что ранее Владыко проживала во Владивостоке, но несколько лет назад переселилась с дочерью на тайский остров Самуи. По активности женщины в соцсетях удалось выяснить, что незадолго до поездки в Бангкок она искала няню для ребенка, причем готова была рассмотреть варианты на Пхукете и Бали. В то же время россиянка интересовалась ночной жизнью столицы Таиланда — ночными клубами, другими развлекательными заведениями и барами с русскоязычным караоке.

Знакомые Эрики рассказали, что в последнее время она от них отдалилась, вела себя странно и планами отправиться в Бангкок не поделилась. По их словам, в последнее время она немало ездила по Таиланду, поскольку подрабатывала агентом по недвижимости.