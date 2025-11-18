Бывшему губернатору Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву, осужденному на 13 лет колонии по делу о мошенничестве, предъявлено новое обвинение в хищении денег на строительство трассы М-12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Лавленцеву предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Согласно материалам дела, в 2020 году госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») и «Стройтрансгаз», директором которого был Лавленцев, заключили договор суммой 53,1 млрд рублей на проектирование участка платной трассы М-12 «Восток» Москва — Нижний Новгород — Казань.

Согласно обвинительному заключению, Лавленцев выводил средства «Стройтрансгаза» через подконтрольные ему организации. С 2017 по 2019 год на связанные с экс-чиновником счета было перечислено более 2,5 млрд рублей по фиктивным договорам займа. Эти деньги были взяты из суммы на строительство трассы М-12.

Другими обвиняемыми по делу проходят бывший замгендиректора «Стройтрансгаза» Игорь Шипицын, директор компании «Горки инжиниринг» Сергей Проворов и экс-глава компании «Горкапстрой» Денис Тарасов.

Лавленцев и Шипицын не признают вину, Проворов и Тарасов написали явку с повинной. Фигурантам предъявлен иск на 3 млрд рублей от «Горкапстроя», «Стройтрансгаза» и НПП «Строительство».

Владимир Лавленцев в 2013-2014 годах был вице-губернатором Петербурга по вопросам ЖКХ, благоустройства и энергетики. Его задержали в июле 2023 года по делу о мошенничестве. В ноябре 2024 года суд приговорил его к 13 годам колонии по четырем эпизодам растраты и мошенничества на 3,3 млрд рублей. Помимо прочего, Лавленцеву вменялся невозврат долга в размере 2,6 млрд рублей предпринимателю Геннадию Тимченко.