Советско-Гаванский суд в Хабаровском крае признал бывшего исполняющего обязанности замглавы района по социальным вопросам Дмитрия Кураева виновным по ч.3 ст.327 УК за трудоустройство на основе поддельного диплома, сообщает пресс-служба инстанции. Мужчину приговорили к четырем месяцам ограничения свободы.

Суд установил, что летом 2016 года Кураев заказал по почте фальшивый диплом о высшем образовании по специальности, связанной с управлением персоналом. С помощью поддельного документа он смог устроиться на руководящую должность в администрацию Советско-Гаванского района.

Экс-чиновник признал вину. На суде он рассказал, что с 2011 года учился дистанционно и платил за каждый семестр по 50-60 тыс. рублей. Мужчина не смог присутствовать на защите диплома, однако куратор в вузе предложил ему альтернативный вариант — доплатить 40 тыс. рублей и получить документ по почте.

Суд признал Кураева виновным по ч.3 ст.327 УК (изготовление, хранение и использование поддельного официального документа) и приговорил к ограничению свободы на четыре месяца. Приговор вступил в законную силу.

Районная прокуратура выявила подделку диплома еще в ноябре 2025 года. По данным Amur Mash, после увольнения из администрации мужчина устроился директором городской бани. Телеграм-канал также пишет, что Кураев приходится братом действующей главе Бикинского округа Хабаровского края Олесе Положенцевой.

Женщина с 2020 года занимала руководящие должности в администрации городского поселения «Город Советская Гавань», а затем Советско-Гаванского муниципального района, занималась социальными вопросами. Она утверждает, что не общалась с братом и не знала о произошедшем.

В ноябре 2024 года в Российском университете дружбы народов (РУДН) хирург Алексей Ваганов защитил кандидатскую степень на основании 60 операций, которые он не проводил. В тексте диссертации говорилось, что врач провел операции гастростомии с использованием полипропиленового экспланта в 7-й городской больнице Иваново. Однако, по словам, главного врача, это не соответствует действительности.

В вузе ответили RTVI, что в задачи диссовета РУДН не входит проверка факта фальсификации представленных документов.