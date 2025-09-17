Задержанный в Афганистане российский этнограф Святослав Каверин в эксклюзивной колонке для RTVI рассказал, что ему предъявили «фантастическое обвинение» — якобы он готовит террористов по языку и культуре для отправки из России в Афганистан. По словам ученого, это обвинение возникло после того, как он сообщил следователям, что преподает персидский язык в Москве и изучает этнографию народов Афганистана.

Каверин назвал подобные подозрения «чистой фантазией человека с некритическим мышлением и явной паранойей». Он обрисовал образ мышления таких афганцев:

«Хорошие отношения России и Афганистана для подобных людей — это пшик. „Россия — вечный враг. Не забудем, не простим»».

Этнограф провел полтора месяца под следствием после того, как «чересчур бдительный» сотрудник госбезопасности в городе Кундузе, по словам Каверина, решил выслужиться, задержав его по первоначальным обвинениям в контрабанде. Ученый находился 34 дня в СИЗО службы госбезопасности Афганистана в Кабуле, где, по его словам, условия содержания были приемлемыми, но в офисе контрразведки на него оказывали давление и угрожали пытками.

Освобождение этнографа произошло из-за отсутствия улик — его суд длился всего час, но после положительного решения Каверин ждал выхода на свободу еще 12 суток. Несмотря на пережитое, он не исключает возвращения в Афганистан, но только по официальному приглашению и под гарантии защиты от произвола.

Каверин вернулся в Россию 9 сентября — в свой день рождения, который называет в колонке «днем второго рождения». Этнограф был задержан 19 июля в городе Кундуз, изначально, как сообщалось, по обвинению в контрабанде украшений, а затем доставлен в Кабул.