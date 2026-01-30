Жители Чукотки оформили больше всего кредитов в России в 2025 году — 41 займ на каждые 100 жителей региона, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

На втором месте оказалась Сахалинская область (39 кредитов на каждые 100 человек), на третьем — Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа (38 займов).

В декабре, ставшем пиковым месяцем года, максимальную кредитную активность проявили жители Ненецкого автономного округа и Сахалинской области — по четыре новых кредита на каждые 100 жителей.

Самая низкая активность зафиксирована в трех регионах Северо-Кавказского федерального округа — Дагестане, Чечне и Ингушетии, где оформили менее одного кредита на каждые 100 жителей.

РБК 23 января писал, что в течение 2025 года россияне оформили в банках 1,22 млн автокредитов на общую сумму 1,69 трлн рублей, в среднем за месяц на 140,91 млрд рублей.

По сравнению с 2024 годом количество выдач сократилось на 20%, объем — на 22%: годом ранее банки выдали 1,52 млн автокредитов на 2,18 трлн рублей, в среднем за месяц на 181,69 млрд рублей.

Пик оформлений пришелся на октябрь 2025-го — 138,84 тыс. автокредитов на 213,42 млрд рублей. Самые низкие темпы наблюдались в феврале — 73,76 тыс. кредитов на 85,01 млрд рублей. Средний чек на новый автомобиль составил 1,64 млн рублей, на подержанный — 1,4 млн рублей.

Больше всего автокредитов взяли жители Москвы (81,9 тыс.), Московской области (78,6 тыс.), Татарстана (63,9 тыс.), Санкт-Петербурга (60,5 тыс.) и Краснодарского края (54,5 тыс.), отмечает издание.