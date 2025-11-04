В России за год выросло число регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). По состоянию на август 2025 года таких субъектов насчитывалось 12, годом ранее их было 10.

Средняя ежемесячная выплата в стране равняется 92,9 тыс. рублей, уточняет ЕМИСС. Прежний показатель составлял 82,2 тыс.

В списке регионов с самыми высокими зарплатами лидируют Чукотка (193 тыс. рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (173 тыс.) и Москва (161 тыс.). «Эти регионы возглавляли список и годом ранее», — пишет агентство.

Не сильно от этих показателей отстают в Магаданской области (152,5 тыс. рублей), на Камчатке (142,8 тыс.), Сахалине (136,7 тыс.), в Ненецком (131,5 тыс.) и Ханты-Мансийском (120 тыс.) автономных округах, а также в Якутии (119,3 тыс.).

Наименьшие значения зафиксировали в Санкт-Петербурге (109,9 тыс. руб), Мурманской (109,1 тыс.) и Московской (108,6 тыс.) областях.

При этом ТАСС в сентябре, ссылаясь на данные Росстата, сообщал, что количество регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей по сравнению с июнем 2024 года увеличилось до 19 против 11. В частности, речь шла о Санкт-Петербурге, Москве и Подмосковье, а также Архангельской, Мурманской и Тюменской областях.

В ведомстве тогда уточнили, что среднемесячный доход работников организаций в июне 2025 года вырос на 15% по сравнению с данными прошлого года (103,183 тыс. рублей против 89,145 тыс. соответственно).

Ранее в ЕМИСС назвали отрасли, где россияне зарабатывают больше 200 тыс. рублей. Среди них — газодобытчики (в среднем 327,6 тыс. рублей), издатели программного обеспечения (216,7 тыс. рублей) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тыс. рублей), а также разработчики программного обеспечения и пассажирского воздушного транспорта.

Доход от 150. до 200 тыс. рублей получают работники в сферах морских грузоперевозок, финансов и страхования, рыболовства, трубопроводной транспортировки и добычи нефти (от 180 до 200 тыс. рублей).