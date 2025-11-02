В России за год вдвое увеличилось число отраслей экономики, в которых средняя зарплата превышает 150 тыс. рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). По состоянию на август 2025 года таких отраслей насчитывалось 24, тогда как годом ранее их было 12.

Средняя зарплата по России в августе составила 92,9 тыс. рублей против 82,2 тыс. за тот же период прошлого года, следует из данных ЕМИСС.

Самую высокую зарплату получают газодобытчики — в среднем 327,6 тыс. рублей.

На зарплату в размере более 200 тыс. рублей могут рассчитывать издатели программного обеспечения (216,7 тыс. рублей) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тыс. рублей). Свыше 200 тыс. рублей также получают разработчики программного обеспечения и пассажирского воздушного транспорта.

От 150. до 200 тыс. рублей платят сотрудникам, которые работают в следующих областях:

морские грузоперевозоки, финансы и страхование, рыболовство, трубопроводная транспортировка и добыча нефти (от 180 до 200 тыс. рублей);

производство табачных изделий и компьютеров, добыча цветных металлов, спутниковая связь и консалтинг (от 160 до 180 тыс. рублей);

производство нефтепродуктов, сервисные компании в сфере ТЭК и оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием (от 150 до 160 тыс. рублей).

В августе Росстат сообщил, что доля россиян, чья средняя зарплата в 2025 году до вычета налога превышает 100 тыс. рублей, составила 31,9%. Комментируя эти данные, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что подобная статистика имеет мало общего с реальностью. Он призвал Росстат прекратить «жонглировать цифрами» и предоставлять «объективную картину» по доходам граждан.