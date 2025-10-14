Накануне, 13 октября, Мосгорсуд смягчил приговор блогеру и предпринимательнице Елене Блиновской — с пяти до четырех с половиной лет колонии общего режима и штрафом 950 тысяч рублей. Уже в ближайшее время она может выйти из СИЗО.

Защита Блиновской просила суд об отсрочке исполнения наказания до достижения младшей дочерью 14 лет. Сейчас младшей дочери Блиновской, Авроре, пять лет.

Кто она вообще такая

Елена Олеговна Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Выросла в Ярославле, где окончила экономический факультет Ярославского государственного университета.

До популярности она вела непубличную жизнь, занимаясь бизнесом и воспитанием детей. В начале 2000-х владела свадебным салоном в Ярославле, а после замужества и рождения детей сменила сферу деятельности. Некоторое время работала по специальности, а затем на себя. Именно тогда, по её словам, начался поиск «нового пути».

Как появились «марафоны желаний»

К середине 2010-х Блиновская запустила онлайн-программы личностного роста, которые она назвала «марафонами желаний». Формат обещал участникам исполнение желаний и «новое мышление» через визуализацию, благодарность и работу с убеждениями.

Проект быстро превратился в бизнес: стоимость участия достигала десятков тысяч рублей, а сама Блиновская стала одной из самых узнаваемых инфлюенсеров в социальных сетях. К моменту пика популярности, по данным СМИ, годовой доход Блиновской измерялся сотнями миллионов рублей.

Скандалы и уголовное дело

В 2023 году Следственный комитет обвинил Блиновскую в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. По версии следствия, она использовала схему дробления бизнеса, занижая налогооблагаемую базу.

В апреле 2023 года ее задержали при попытке пересечь границу России.

В марте 2025 года Мосгорсуд приговорил её к пяти годам колонии общего режима. В октябре срок был смягчен до 4,5 лет.

Семья и личная жизнь

Елена замужем за Алексеем Блиновским, предпринимателем. У пары четверо детей. В социальных сетях она регулярно показывала семью и позиционировала себя как «успешную жену и мать».

После начала расследования блогер удалила часть публикаций и ограничила доступ к личным страницам.