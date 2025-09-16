В результате атаки украинского беспилотника на предприятие в селе Стрелецкое Белгородской области произошел масштабный пожар. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что возгорание охватило шесть автомобилей и гаражные сооружения.

На месте происхождения работают пожарные расчеты, занимающиеся ликвидацией огня, добавил белгородский губернатор. Кроме того, по его словам, в результате попадания украинского беспилотника пострадал житель хутора Волчий-Первый Волоконовского района: мужчина получил баротравму и резаную рану кисти руки, когда дрон ударил по его автомобилю, и был госпитализирован в Валуйскую центральную районную больницу. Сейчас хуторянин уже выписан и дальше будет лечиться в амбулаторных условиях. Его машине причинен значительный ущерб, размер убытка оценивается.

Ранее 16 сентября беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района, в результате чего пострадал 19-летний гражданский. Были повреждены навес здания и оборудование.

Минобороны России утром сообщило об успешном отражении ночной атаки дронов — за прошедшие сутки в российских регионах было сбито 87 беспилотников. Белгородская область продолжает оставаться одним из наиболее подверженных ударам регионов, что регулярно приводит к повреждениям инфраструктуры и угрозе для мирных жителей.

Накануне, 15 сентября, в результате атаки на село Головчино Белгородской области погибли две мирные жительницы: одна из них скончалась на месте, другую госпитализировали в тяжелом состоянии в районную больницу, где она умерла. Еще три человека получили ранения и были доставлены в белгородские больницы. Кроме того, три автомобиля получили повреждения, один из них сгорел.