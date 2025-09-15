В результате атаки на село Головчино Белгородской области погибли две мирные жительницы, рассказал глава региона Александр Гладков.

Одна из них скончалась на месте, другую госпитализировали в тяжелом состоянии в районную больницу. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — врачам не удалось спасти женщину.

Еще три человека пострадали, их доставили в медицинские учреждения Белгорода. Повреждены два автомобиля, один из них сгорел, добавил Гладков.

Кроме того, утром 15 сентября стало известно, что в больнице скончался мужчина, раненный при атаке дрона на автомобиль 25 апреля. Тогда удар БПЛА пришелся по машине на участке автодороги Косилово — Почаево Грайворонского округа. Два человека погибли, одного с осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног госпитализировали.

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования семьям погибших…», — написал Гладков в своем телеграм-канале.

По данным губернатора, за последние сутки Белгородскую область пытались атаковать десятки украинских беспилотников. Так, над Белгородом система ПВО сбила девять дронов. В результате атаки были повреждены частный дом и автомобиль.

В Белгородском районе системы обнаружения засекли 29 БПЛА, 20 из которых сбили. Села Валуйского муниципального округа атаковали шесть беспилотников, а населенные пункты Волоконовского района — пять. Пострадали линии электропередач, частные дома, машина и квартира, здания социального объекта и сельхозпредприятия.

Также под атакой оказались Краснояружский, Корочанский и Ракитянский районы, Шебекинский муниципальный округ и Старооскольский городской округ. По нескольким населенным пунктом в Грайворонском муниципальном округе было выпущено 10 боеприпасов и нанесены удары 13 БПЛА. Из-за атаки в селе Замостье повреждены социальный объект, частный дом и три автомобиля, один из которых сгорел. Также пострадал дом в городе Грайворон.

В Белгородской области с апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. В августе 2024 года были введены режимы контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

Летом 2025 года замглавы региона Ольга Медведева сообщила, что с начала боевых действий на Украине из-за атак ВСУ пострадали более 2,4 тыс. жителей Белгородской области, среди них 164 ребенка. Чиновница уточнила, что 121 человек получил инвалидность, 29 ампутировали конечности.

По словам Медведевой, для пострадавших предусмотрены ежемесячные компенсации в размере 50% платы за жилье и коммунальные услуги. Также они могут получить по 1 тыс. рублей на оплату проезда и услуг связи.