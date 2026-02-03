Компания может отправить сотрудника в принудительный отпуск, если у него за два года накопилось свыше 56 неиспользованных отпускных дней. Об этом «Ленте.ру» рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По ее словам, компания не имеет права отказывать работнику в отпуске два года подряд ради того, чтобы тот «накопил дни». Российское законодательство предусматривают ежегодный оплачиваемый отдых, при этом одна из его частей должна быть не короче 14 календарных дней.

Если по истечении двух лет у сотрудника накопилось более 56 неиспользованных отпускных дней, работодатель попадает в зону риска — это грубое нарушение закона и очевидный повод для проверки трудовой инспекции, указала эксперт.

«Самый законный способ — уведомить за две недели сотрудника и отправить его отдыхать в соответствии с графиком, даже если сотрудник не горит желанием в него идти», — объяснила Ганькина.

Она напомнила, что выбранные даты должны совпадать с графиком отпусков, который утверждается за две недели до начала календарного года или ранее.

Направлять сотрудника в отпуск за свой счет (без сохранения зарплаты) под предлогом «у тебя много календарных дней» недопустимо ни при каких обстоятельствах, отметила Ганькина. Такой вариант отдыха возможен только по инициативе самого работника.

Эксперт Роскачества подчеркнула, что систематический отказ от отпуска почти всегда оборачивается хронической усталостью, эмоциональным выгоранием и снижением результативности, поэтому Трудовой кодекс Российской Федерации и вводит ограничения на отказ от отдыха.