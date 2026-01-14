Сотрудник, который заболел во время ежегодного отпуска, имеет право на его автоматическое продление или перенос, сообщила партнер практики трудового права АБ КИАП Юлия Паушкина. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что работодателя при этом стоит уведомить о болезни, хоть это и не всегда обязательно.

Эксперт подчеркнула, что процесс продления или переноса отпуска при болезни происходит автоматически с учетом пожеланий сотрудника на основании листка о временной нетрудоспособности.

«Обязанность работника уведомлять работодателя о больничном во время отпуска в ТК РФ не установлена, но она может содержаться в локальных нормативных актах (ЛНА), которые работник должен соблюдать», — подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Однако, по словам Паушкиной, даже если такая обязанность не прописана в ЛНА, сообщить о временной нетрудоспособности любым удобным способом непосредственному руководителю все же стоит. Это необходимо во избежание потенциальных недопониманий или споров с начальством в будущем.

Статьей 124 Трудового кодекса предусмотрено, что у сотрудника есть возможность по согласованию с работодателем компенсировать больничный во время отпуска: к отпуску можно добавить количество дней больничного или перенести отпуск на другое время. При этом работодателю будет нужно пересчитать сумму выплаченных отпускных в таком случае, поскольку фактически сотрудник был не в отпуске, а на больничном.

Ранее HR-эксперт и глава международного кадрового агентства «Амалко» Гарри Мурадян в разговоре с RTVI рассказал, что лучшими месяцами для отпуска будут те, на которые выпадает наибольшее количество рабочих дней. По его словам, выплаты в период отпусков рассчитывается по следующей схеме: положенная сумма, за вычетом праздничных и выходных, делится на количество рабочих дней, и человек получает посуточно за отработанные дни.

Май, конец декабря или вторую половину января он назвал самыми подходящими месяцами для тех, кто хочет отдохнуть подольше. На эти периоды приходится больше всего выходных и праздничных дней.

Эксперт Общественной палаты России Евгений Машаров в свою очередь говорил, что в 2026 году самыми выгодными месяцами для отпусков станут апрель, июль, сентябрь, октябрь, декабрь. Он пояснил, что на них приходится больше всего рабочих дней.