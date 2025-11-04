Правоохранительные органы турецкой провинции Анталья проводят поиски туристки из Санкт-Петербурга Натальи Кисилевой, пропавшей четыре дня назад во время отдыха, сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ. Несовершеннолетнего сына женщины, который остался один в отеле, отправили на родину с сопровождающим.

В диппредставительстве заверили, что взяли ситуацию на контроль и поддерживают контакты как с родственниками Кисилевой, так и с турецкими правоохранительными органами.

Первым об исчезновении женщины сообщил накануне телеграм-канал «Осторожно, новости». По его данным, 26 октября 41-летняя петербурженка с 12-летним сыном приехали в Анталью и заселились в отель Royal Atlantis Spa & Resort. Вечером в минувшую пятницу, 31 октября, Кисилева оставила сына в номере, взяв у него 5 долларов наличными на сигареты и сказав, что пойдет в магазин.

Восстанавливая ее дальнейшие передвижения, полиция установила, что вместо магазина россиянка пошла к морю со своим соотечественником Романом Иванченко, с которым познакомилась накануне.

Мужчина рассказал, что сначала они вместе купались, но потом он отошел поиграть в пляжный волейбол, а по возвращении не смог найти свою спутницу. Не зная, что делать, турист забрал вещи Кисилевой в свой номер, а ближе к полуночи отнес их на ресепшн ее отеля.

«Я знал человека один день. Каждый на отдыхе делает что хочет. После я ее не видел. Какой-то работник говорил, что видел ее после этого на лежаке, но я к тому моменту уже ушел», — заявил мужчина с петербургским порталом 78.ru.

Последним, кто видел Кисилеву, оказался уборщик пляжа. По его словам, около 19:00 по местному времени он проходил там и заметил женщину, которая спала на одном из шезлонгов. Работники отеля, в котором жила пропавшая россиянка, поделились с 78.ru гипотезой о том, что женщина могла утонуть. По их словам, 3 ноября спасатели искали ее в море.

Россиянка и ее сын должны были вылететь обратно в Петербург 5 ноября, но мальчика отправили на родину раньше — в сопровождении специального гида. В аэропорту Пулково его встретили и забрали бабушка и дядя.

Напомним, в январе 2024 года в Киришском районе турецкого курорта Кемер было найдено тело россиянки Надежды Ярыгиной, которая приехала отдыхать в пятизвездочном отеле накануне Нового года и вскоре пропала, пойдя на прогулку в одиночестве. Рядом с трупом, обнаруженным в гористой лесной местности, лежали таблетки и тара со следами алкоголя. В качестве основной версии гибели женщины рассматривался несчастный случай, но следователи не исключали и самоубийство.