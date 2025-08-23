Днем 23 августа в аэропорту Пулково приостановили прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации такое решение объяснили необходимостью обеспечения безопасности для полетов. Незадолго до этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об угрозе атаки БПЛА, позднее четыре дрона были уничтожены в Тосненском районе Ленобласти. Что еще известно о ситуации в регионе — в материале RTVI.

Дрозденко сообщил об угрозе атаки БПЛА в 14:08 мск, спустя почти полтора часа дрон был сбит. В 17:10 мск Дрозденко заявил об уничтожении еще трех беспилотников. Никто не пострадал, также не зафиксировали повреждений на земле. На фоне этого в юго-западных районах Ленобласти снизили работу мобильного интернета.

Комитет информатизации и связи Санкт-Петербурга также предупредил жителей города о возможных проблемах в работе мобильного интернета и связи.

«Принятые меры необходимы для обеспечения безопасности. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание», — пояснила пресс-служба ведомства.

Задержки и отмены рейсов в Пулково

В 14:29 мск были установлены временные ограничения на прием и выпуск судов из аэропорта Пулково. В 16:21 мск в воздушной гавани рассказали, что обслуживают ряд рейсов «по согласованию с соответствующими ведомствами». Пассажиров призвали внимательно следить за звуковыми обновлениями на терминале.

По данным онлайн-табло Пулково на 16:51 мск, на вылет из аэропорта задержаны 42 рейса, еще 11 отменены. Самолеты должны были отправиться в Тегеран, Москву, Самарканд, Нижний Новгород и другие города. Также отменены 11 внутренних и международных рейсов на прилет — приземлиться в Пулково должны были пассажиры из Москвы, Нижнего Новгорода, Самарканда и Тегерана.

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщает о задержании почти 40 рейсов в Пулково — 20 на вылет и 19 на прилет. Ведомство проводит надзорные мероприятия в авиагавани — в Пулково находится сотрудник прокуратуры, а также круглосуточно работает мобильная приемная.

Телеграм-канал Shot пишет, что задержаны 83 рейса — 47 на прилет и 36 на вылет, а еще 18 — отменено. Находящиеся в Пулково пассажиры рассказали телеграм-каналу, что обстановка в аэропорту спокойная, однако мест хватает не для всех — некоторые люди расположились на лестнице. Часть авиакомпаний уже предоставила своим клиентам воду. «Известия» отмечают, что пассажиров ряда рейсов приглашают в рестораны, где можно получить напитки по посадочному талону.