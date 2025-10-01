Тела матери и двух малолетних детей нашли в одной из квартир Заволжского района Ульяновска. По данным телеграм-канала Baza, в их убийстве подозревают главу семейства. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Тела с насильственными признаками смерти обнаружила бабушка, которая 1 октября пришла навестить внуков. Телеграм-каналы утверждают, что дверь в квартиру ей открыл сын. Мужчина якобы встретил ее с окровавленными руками и заявил, что на его семью напали неизвестные. По его словам, он пытался защитить 27-летнюю жену и дочек четырех и пяти лет.

Shot указывает, что после произошедшего мужчина хотел покончить с собой. RT уточнил, что главу семейства нашли в квартире с порезами на руках. Сейчас он находится в больнице и пока не может давать показания.

«Инсайд Ульяновск» сообщает, что мужчина работал в компании по установке окон, но проигрывал деньги в онлайн-казино и каждую неделю занимал до 50 тысяч рублей, надеясь «отбить потерянные суммы». На фоне этого у него возникали конфликты с женой. По одной из версий, подозреваемый мог пойти на убийство из-за лудомании.

О ссорах в семье рассказала и знакомая убитой в беседе с RT. Она заявила, что мужчина неплохо зарабатывал, но тратил все деньги на казино. Из-за этого его жена влезла в кредиты, которые не могла выплатить банкам, и планировала разводиться с супругом. По данным телеграм-канала Baza, только по суду женщина должна была разным кредитным организациями более 130 тысяч рублей.

В настоящее время правоохранители проверяют причастность близкого родственника погибших к преступлению. Следователи проводят оперативные действия — на опубликованных кадрах видно, что ванна в квартире убитых наполнена красной жидкостью.