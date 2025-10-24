Россияне часто допускают ошибки при лечении простуды, которые замедляют выздоровление и вызывают осложнения, сообщил отоларинголог Мурад Курбанов «Ленте.ру». В числе таких ошибок, по его словам, — самостоятельный прием антибиотиков.

Самая типичная ошибка — это прием антибиотиков без назначения врача, считает Курбанов. Он отметил, что из-за вирусной природы ОРВИ такие препараты могут быть бесполезны в борьбе с ним.

Врач подчеркнул, что самостоятельное лечение подобными средствами может развить устойчивость бактерий к ним. Другие возможные побочные эффекты — аллергии и проблемы с микрофлорой кишечника.

В январе 2023 года стало известно, что больше половины россиян, принимающих антибиотики, делают это неправильно. Согласно отчету Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), за 2022 год 72,5% опрошенных граждан делали это без назначения врача, пытаясь вылечиться от гриппа или ОРВИ. Кроме того 87,9% респондентов были осведомлены, что частый и неправильный прием лекарств может быть опасен или малоэффективен.

Курбанов обратил внимание, что злоупотребление сосудосуживающими каплями может привести к зависимости от них. По его словам, назальные капли эффективны и могут облегчать дыхание, однако курс лечения ими нужно ограничивать пятью или семью днями — в противном случае возникает привыкание и медикаментозный ринит, при котором человек не может дышать без капель.

Последний совет, который дал врач, — это соблюдение постельного режима. Курбанов отметил, что простуду нельзя переносить на ногах, так как ослабленный организм нуждается в отдыхе и достаточном количестве жидкости. Недосып и обезвоживание лишь усилят симптомы и замедлят процесс восстановления, заключил медик.

Об опасности злоупотребления сосудосуживающими каплями и спреями ранее предупредила и ведущая программы «Жить здорово» на Первом канале Елена Малышева. В разговоре с RTVI она подчеркнула, что подобные капли давно не соответствуют профессиональным медицинским стандартам, и от них гораздо больше вреда, чем пользы.

По словам Малышевой, длительное употребление капель при насморке может вызвать некроз части слизистой оболочки носа и перфорацию носовой перегородки — их придется устранять при помощи хирургического вмешательства.