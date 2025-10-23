На улице Черноморской в Луганске произошел взрыв, сообщает телеграм-канал правительства ЛНР. Пишут о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Министр здравоохранения республики Наталия Пащенко прокомментировала состояние жертв. По ее словам, у мужчины произошла травматическая ампутация ноги, и скорая увезла его в республиканскую клиническую больницу.

Кроме того, пострадала оказавшаяся вблизи места взрыва женщина, она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. Обоих раненых оперируют, уточнила глава луганского Минздрава.

Как пишет телеграм-канал Mash на Донбассе, при взрыве оторвало ногу мужчине, который проходил по улице и пнул аудиоколонку, которая предположительно была заминирована и от толчка сдетонировала. Неподалеку от места взрыва располагался детский батут, но на момент ЧП его уже сдули, добавил канал.

SHOT уточняет, что из колонки играла песня украинской рок-группы «Океан Эльзы». Телеграм-канал «Белорусский силовик» пишет, что кто-то специально включил украинскую музыку, зная, что «местные не переваривают все, что связано с Украиной».

В июле 2025 года в результате взрыва в Луганске погиб экс-глава города Манолис Пилавов. Взрывное устройство сработало у входа в краеведческий музей Луганска. По одной из версий, бомбу оставили на крыльце у входа, по другой — детонирующее устройство лежало в сумке у женщины, подошедшей ко входу в здание.