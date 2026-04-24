ЕС целенаправленно ищет поводы наказать всех, кто продолжает сотрудничать с Россией, но Москва и Бишкек к этому относятся спокойно. Таким мнением в беседе с RTVI поделился первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Ранее Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России запретил экспорт в Киргизию металлорежущих станков с ЧПУ и коммуникационного оборудования — модемов, роутеров, радиостанций. Несколько местных логистических компаний лишились доступа к транспортной инфраструктуре и портам стран ЕС. Брюссель объясняет решение аномальным ростом торговли: за прошлый год экспорт электроники из Европы в Киргизию вырос на 800%, а поставки из республики в Россию — на 1200%. Инструмент был заложен еще в 11-м пакете санкций 2023 года, однако активирован лишь сейчас — в ЕС сочли, что Бишкек так и не предпринял эффективных мер для перекрытия «серых» каналов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг формулировку «наказание за верность России». «Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал он. Представитель Кремля подчеркнул, что экономическое сотрудничество выгодно обеим сторонам: «У нас действительно сотрудничество носит взаимовыгодный характер, в экономическом плане и мы зарабатываем, и Киргизия зарабатывает».

Санкционное давление на Киргизию нарастало поэтапно: в октябре 2025 года ЕС внес в санкционные списки банки «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк», в августе того же года Великобритания ввела ограничения против «Капитал Банка» и двух криптобирж.

Затулин в беседе с RTVI отметил, что страны СНГ, включая Киргизию, уже несут потери, уклоняясь от исполнения антироссийских санкций. «И они это, конечно, знают и пытаются от этого уклониться, пытаются это как-то закамуфлировать», — добавил он.

Европейский союз, продолжил депутат, сейчас «ищет и находит поводы для того, чтобы примерно наказать не только Россию, но и тех, кто продолжает с ней сотрудничать, торговать, развивать отношения».

«Думаю, что это, как всегда, вопрос выбора для тех стран, которые оказываются таким образом подсанкционными, и им надо взвесить, что для них важнее: быть пай-мальчиком для Евросоюза или все-таки при всех прочих обстоятельствах видеть выгоду в продолжении своих исторических связей с Россией, в экономике, в политике, в военно-техническом сотрудничестве», — заявил он.

Депутат также отметил, что ни в России, ни в странах СНГ новые пакеты уже давно не вызывают особых эмоций.

«Конечно, никакого удовольствия от того, что принят новый пакет санкций, ни в России, ни в странах СНГ не испытывают, но при этом уже давно научились, как мне кажется, спокойно на это реагировать. По крайней мере, насколько мне известно, в Киргизии реагируют на это достаточно спокойно. Я не уверен, что везде так спокойно реагируют, но в большинстве случаев все-таки видят необходимость продолжать развивать отношения с Россией», — сказал Затулин.