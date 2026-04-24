Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций впервые в своей истории применил механизм противодействия их обходу через третью страну, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС. Речь идет о Киргизии, куда отныне запрещено поставлять любые станки с числовым программным управлением (ЧПУ) или радиооборудование, если существует «высокий риск их реэкспорта» в Россию.

Такое решение было принято после «тщательного анализа торговых данных, показавших значительный рост реэкспорта наиболее важных товаров» через эту республику, отмечается в публикации.

В решении Совета 2026/508, опубликованном в числе приложенных документов, указано, что Киргизия, «несмотря на многочисленные запросы и различные обмены мнениями», не приняла достаточных мер, чтобы европейская продукция затем не попадала в Россию.

«Поэтому Кыргызскую Республику следует рассматривать как юрисдикцию, где риск обхода санкций носит систематический и постоянный характер, поскольку власти не могут предотвратить продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию товаров и технологий, <…> экспортируемых из Европейского союза», — сказано в документе.

Там приводятся данные, согласно которым за первые 10 месяцев 2025 года Киргизия импортировала из Европы на 800% больше высокоприоритетных товаров, чем было до 2022 года. При этом киргизский экспорт таких товаров в Россию вырос за тот же период на 1200%.

Учитывая эти показатели, ЕС включил в санкционные списки две товарные позиции: станки с ЧПУ для металлообработки (код КН 8457 10) и аппаратуру для приема, преобразования, передачи или воспроизведения голоса, изображений и других данных, включая коммутаторы и маршрутизаторы (код КН 8517 62).

Как поясняется в решении, эти товары могут быть использованы «для содействия военно-технологическому совершенствованию России или развитию оборонного сектора». В частности, станки с ЧПУ широко используются для производства высокоточных металлических деталей для военного применения, а радиоаппаратура — для полевой связи и телеметрии беспилотников.

«Высокий уровень импорта таких товаров в Киргизию из Евросоюза по сравнению с довоенными показателями свидетельствует о сохраняющемся особо высоком риске обхода таможенных процедур путем их последующей продажи, поставки, передачи или экспорта в Россию», — утверждается в документе.

Кроме того, ЕС внес в санкционный список два киргизских банка — «Керемет Банк» и «Капитал Банк Центральной Азии». Они включены в перечень кредитно-финансовых организаций, предоставляющих услуги в сфере криптоактивов, которые, как считают в Евросоюзе, Россия использует в своих целях, в том числе в военных.

Под санкции также попала зарегистрированная в Бишкеке компания TengriCoin, управляющая криптобиржей Meer. По мнению ЕС, на этой платформе «торгуются значительные объемы»рублевого стейблкоина A7A5.

В сентябре 2025 года A7A5 первым в России был признан в качестве цифрового финансового актива и может официально использоваться для трансграничных расчетов российскими импортерами и экспортерами.

В Кремле заявили, что не считают включение Киргизии в 20-й пакет европейских санкций наказанием за лояльность к России.