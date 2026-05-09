Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в 10:00 мск на Красной площади в Москве. В мероприятии участвует пешая колонна, при этом механизированная часть в этом году отменена.

Как ранее сообщило Минобороны России, в связи с оперативной обстановкой в параде не участвуют механизированная колонна, суворовцы и нахимовцы. При этом запланирована авиационная часть. Парадом командует главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Андрей Мордвичев, ранее руководивший штурмом Мариуполя. Принимает парад, как и в прошлом году, министр обороны России Андрей Белоусов.

В пешей колонне участвуют военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооруженных сил РФ. В ходе трансляции показана работа военных, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции, а также несущих боевое дежурство, в том числе на пунктах управления Ракетных войск стратегического назначения, в Воздушно-космических силах и на кораблях Военно-морского флота.

«В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп, а в завершении парада летчики штурмовиков Су-25 раскрасят небо Москвы в цвета флага Российской Федерации», — сообщало ранее министерство обороны.