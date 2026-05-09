В честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне военные парады состоялись в десятках городов России — от Новосибирска до Камчатки.

В Новосибирске на площади Ленина парад принял командующий 41-й дивизией ПВО генерал-майор Денис Крупин, командовал — командир 39-й гвардейской ракетной дивизии генерал-майор Данил Фиофанов. Торжественное шествие открыла рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. По площади прошли военнослужащие Центрального военного округа, войска ПВО и РВСН, курсанты военных училищ, подразделения Росгвардии, МЧС и МВД.

Всего в параде приняли участие около 1,3 тыс. человек, в том числе более 150 участников СВО. Военная техника в этом году задействована не была. После парада на площадь Ленина была вынесена увеличенная копия Знамени Победы и прошла колонна ретро-техники.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке главный парад Восточного военного округа прошёл в Хабаровске на площади имени Ленина. Командовал парадом заместитель начальника ВВО генерал-майор Дмитрий Горбатенко, принимал военный парад исполняющий обязанности командующего войсками ВВО кавалер трех орденов Мужества генерал-лейтенант Михаил Носулев. В марше приняли участие более 2,6 тыс. человек, в том числе свыше 1,6 тыс. военнослужащих Минобороны, рота почётного караула, сводная рота участников СВО и курсантов.

Во Владивостоке по Светланской улице прошло 1,4 тыс. военнослужащих в составе 18 парадных расчётов. Пкомандующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Виктор Лиина, командовал парадом заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский, сообщила пресс-служба ТОФ. Особенностью парада стало участие экипажа атомного подводного крейсера «Александр Невский».

На Камчатке торжественные шествия прошли, в Петропавловске-Камчатском — около 900 военнослужащих, в Вилючинске — более 400 моряков-подводников, в Елизово — около 200 военных. Парады также состоялись в Белогорске, Южно-Сахалинске и Уссурийске.

Акция «Бессмертный полк» в большинстве регионов Дальнего Востока проходит в обычном формате уличных шествий. Вечером во многих городах состоятся праздничные салюты.