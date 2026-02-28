Обвиняемый в похищении 9-летней девочки в Смоленске думал, что его прослушивают и общался с семьей записками, сообщила ТАСС его соседка. По данным источника в правоохранительных органах, во время преступления он заклеил ребенку рот скотчем и положил в сумку.

«У мужика откровенно с головой уже не все в порядке. У него постоянная паранойя, что его прослушивают. Он живет с мамой и братом, еще есть некая женщина, с которой он сожительствует, с ними он общается через записки», — сказала она.

Сосед семьи пострадавшей сообщил агентству, что подозреваемый предварительно был знаком с девочкой. По его словам, ранее он встречался с ее тетей — сестрой матери.

Дочь сожительницы рассказала RT, что мужчина полностью контролировал ее мать и проявлял абьюзивное поведение. По ее словам, они неоднократно расставались и снова сходились. Собеседница телеканала добавила, что у матери есть проблемы с алкоголем и задолженностями. Она также отметила, что в последние месяцы обвиняемый отказался от телефона и общался с сожительницей через записки, которые оставлял под дверью.

«Пару месяцев назад без объяснения причин вдруг перестал ходить с мобильником. У него была как будто мания преследования, словно скрывался от кого-то», — сказала она.

RT выяснил, что в середине 2000-х мужчина работал токарем, а в 2021 году его осудили за наркотики и приговорили к трем годам условно. В последнее время он работал таксистом. Также за ним числится крупный долг — более 700 тысяч рублей.

24 февраля в Смоленске пропала девятилетняя девочка, которая утром вышла гулять с собакой. В тот же день к поискам подключились более 300 человек, в том числе полицейские и добровольцы. Следственный комитет (СК) возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Вечером 26 февраля поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что девочку обнаружили живой в квартире одного из домов в Заднепровском районе. Источник ТАСС в силовых структурах заявил, что врачи не выявили следов насилия, с ребенком будут работать психологи.

СК тогда же сообщил о задержании подозреваемого. источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что похититель завел ее в подъезд собственного дома, заклеил рот скотчем, поместил в сумку, «куда она даже целиком не поместилась, голова торчала». Как передает канал «112», на допросе мужчина сообщил, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы. Следователи возбудили дело (по ст. 126 УК РФ).

27 февраля 2026 года была задержана 51-летняя сожительница — ее подозревают в соучастии. По ее словам, девочка ничего о себе не рассказывала, а обвиняемый запрещал ей задавать любые вопросы. Следствие предъявило им обвинение. Прокуратура Смоленской области держит расследование на контроле. Степень причастности женщины установят в рамках уголовного дела.