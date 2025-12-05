Паромная переправа Ванино—Холмск, которая соединяет Сахалин с Хабаровским краем паромная, закрыта с 10:30 по местному времени (2:30 мск) до улучшения погоды в Татарском проливе, передает региональное управление МЧС. Над проливом бушует ветер с порывами до 14 м/с.

Штормовое предупреждение распространяется на акваторию Татарского пролива и порты обеих регионов.

Сахалинское управления по гидрометеорологии передавало, что 5 декабря на острове ожидается преимущественно снежная погода с усилением ветра и метелями в прибрежных районах. Накануне максимальная скорость ветра достигала 36 м/с. Из-за шторма в Северо-Курильском районе упала опора ЛЭП, без света остались жители 52 домов.

В мэрии Южно-Сахалинска сообщали, что жилые дома в некоторых районах города остались без теплоснабжения. Администрация со ссылкой на «Сахалинскую коммунальную компанию» передает, что все силы мобилизованы и работают над определением дальнейших действий по стабилизации ситуации с теплоснабжением в городе.