Всероссийская политическая партия «Партия роста» ликвидирована — такое решение приняла 20 ноября судебная коллегия по административным делам во главе с судьей Верховного суда РФ Вячеславом Кирилловым. Иск о ликвидации подавало Министерство юстиции России, уточняет РБК.

Партию на заседании представляла Екатерина Кузнецова. По ее словам, руководство политической организации провело проверку активности своих региональных отделений и по итогам мониторинга решило закрыть некоторые из них. Из этих соображений в прошлом году были ликвидированы 12 отделений «Партии роста», а в нынешнем — еще 20. Некоторые из них, пояснила Кузнецова, в результате «влились» в другую структуру в рамках слияния «Партии роста» с «Новыми людьми».

Представитель Минюста, присутствовавшая на заседании коллегии, рассказала, что «Партия роста» уведомила министерство об отсутствии намерения регистрировать новые отделения помимо 43 оставшихся. Таким образом, подчеркнула сотрудница ведомства, политическая организация нарушила российское законодательство, обязывающее ее иметь собственные отделения как минимум в половине регионов РФ.

Рассматривавший иск судья Кириллов постановил удовлетворить его и ликвидировать «Партию роста» вместе с ее уцелевшими региональными подразделениями. Решение носит технический характер, поскольку еще в 2023 году «Партия роста» объявила о слиянии с «Новыми людьми», а в 2024 году официально начала этот процесс. Иск Минюста был зарегистрирован в начале октября 2025 года.