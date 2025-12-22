Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку в мирном урегулировании отношений с Азербайджаном. Заявление прозвучало во время встречи глав государств в Санкт-Петербурге в рамках неформального саммита СНГ 22 декабря, передает РИА Новости.

Пашинян назвал текущие события в регионе крайне важными и позитивными. Он отметил, что уже функционирует железнодорожное сообщение из России в Армению через территорию Азербайджана, охарактеризовав это как историческое достижение.

Армянский премьер также сообщил о созревшей повестке по восстановлению других участков железных дорог на территории Армении, которые связывают страну с Азербайджаном и Турцией. Речь идет о секторах Иджеван, Ерасх и Ахурик.

«Не могу сказать, что сейчас уже есть политические решения об открытии этих железных дорог, но я думаю, что ситуация созрела до той точки, что нужно уже провести подготовительные работы», — приводит слова Пашиняна портал News.Am.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа заключили в Вашингтоне декларацию о прекращении огня. Подписание документа прошло при посредничестве американского лидера Дональда Трампа. Одним из ключевых пунктов соглашения стало создание транспортного коридора, получившего название «маршрут Трампа». Он пройдет по территории Армении, соединяя основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и будет находиться под контролем Соединенных Штатов.

По итогам переговоров в Белом доме Пашинян заявлял, что де-факто мир между Арменией и Азербайджаном уже достигнут. Он также говорил, что ранее Ереван предлагал Москве ту же самую схему разблокировки региональных транспортных маршрутов, которая в итоге легла в основу договоренностей с Баку при посредничестве Соединенных Штатов. Этот вопрос, напоминал он, рассматривался трехсторонней рабочей группой, однако причины, по которым процесс продвигался с трудом — прямо или косвенно, так и остались неясными.

Армянский премьер подчеркивал, что в ходе переговоров наблюдались попытки направить дискуссию в русло, которое могло бы привести к ущемлению суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Армении. «С этим мы ни при каких обстоятельствах не могли согласиться», — заявил он. Ключевым отличием достигнутого в Вашингтоне соглашения Пашинян назвал его «гораздо более открытый» текст, что, по его мнению, изменило ситуацию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что разблокировка транспортных коммуникаций в регионе замедлилась из-за деструктивной роли Запада, а также из-за позиции армянских властей, которая, по словам дипломата, «порой и нередко вызывает вопросы» у российской стороны.