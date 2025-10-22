Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе «правительственного часа» выступил с заявлением, в котором усомнился в легитимности Католикоса Всех Армян Гарегина II. По словам премьера, Католикос лишен сана из-за нарушения обета безбрачия, пишет «Новости- Армения».

«Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви (ААЦ), с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса. — Прим. RTVI) давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он — человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», — сказал глава правительства.

Обосновывая свою позицию, Пашинян призвал Католикоса публично объяснить наличие у него жены и детей.

Кроме того, Пашинян затронул тему международных связей церковных иерархов, заявив, что брат Католикоса — архиепископ Езрас, возглавляющий Российскую и Ново-Нахичеванскую епархию ААЦ, «является агентом КГБ».

Пашинян также объявил о своем намерении в ближайшее воскресение, 28 октября, посетить богослужение в монастыре Оганаванк, которое проведет священник Арам Асатрян, недавно лишенный сана церковным руководством. Премьер-министр выразил убежденность, что Католикос, будучи сам лишенным сана, не имеет права лишать сана других священнослужителей.

Глава правительства также констатировал сложности с осуществлением духовной жизни в современной Армении. По его мнению, монастырь Оганаванк может стать местом, где возродится подлинная духовность. Пашинян выразил намерение присоединиться к общине отца Асатряна, подчеркнув, что все попытки дискредитировать деятельность священника оказались безуспешными.

Премьер-министр пояснил, что его конфликт направлен не против Церкви как святыни, а против тех, кто, по его словам, оскверняет ее нарушением обетов. В знак поддержки Асатряна Пашинян планирует принять причастие из его рук.

«Я сам, как гражданин, вижу необходимость в платформе для духовной жизни. Как мы можем иметь конфликт с церковью? Армянская Апостольская церковь — моя святыня. Как я могу конфликтовать со своей святыней? У нас конфликт с теми, кто оскверняет ее, нарушает ее обеты. Все они лишены сана. «, — сказал Пашинян.

21 октября пресс-канцелярия Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщила о лишении Арама Асатряна сана за то, что он «дискредитировал Армянскую Церковь, нарушал церковную дисциплину» и «во время литургий самовольно не упоминал имена Католикоса Всех Армян и предстоятеля епархии».

Настоятель храма Оганаванк иерей Арам Асатрян ранее заявлял, что в 2021 году руководство ААЦ принуждало священнослужителей к участию в антиправительственных митингах.

Противостояние Пашиняна и Армянской церкви

С конца мая Пашинян регулярно выступает с резкими заявлениями против Гарегина II и других архиепископов. Нынешний кризис представляет собой наиболее серьезное столкновение между светской и духовной властями Армении за последние годы. Нынешний конфликт развивается на фоне серии уголовных дел против представителей церковной иерархии.

В середине октября суд арестовал епископа Мкртича Прошяна, племянника Католикоса, а другие иерархи, включая архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, были осуждены или арестованы по обвинениям в призывах к захвату власти и планировании террористических действий.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело на основании записей телефонных разговоров священнослужителей, где упоминается имя Католикоса в контексте принуждения к участию в акциях протеста.