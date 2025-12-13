Тридцатилетнего пассажира рейса 2594 авиакомпании S7, летевшего из Абакана в Москву, нашли мертвым в кабинке бортового туалета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании уточнили, что мужчину обнаружили в бессознательном состоянии и не смогли спасти. Сотрудники экстренной службы сняли тело с борта по прибытии самолета в столичный аэропорт Домодедово.

«Причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами», — заявили в пресс-службе авиаперевозчика, выразив соболезнования родным и близким умершего.

РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник утверждает, что мужчина совершил самоубийство. По данным телеграм-канала Mash, его тело обнаружили в туалете около 07:50 мск — приблизительно за 20 минут до посадки в Домодедово, рядом висели шнурки от кроссовок.

После приземления 170 пассажиров Airbus A320 вынуждены были ждать в салоне около получаса, пока из самолета выносили труп.

Напомним, в 2021 году на борту самолета той же авиакомпании S7 покончил с собой пассажир рейса Шарм-эль-Шейх (Египет) — Самара. По словам бортпроводников, вскоре после взлета он ушел в уборную и долго оттуда не выходил, чем вызвал у них беспокойство. Открыть дверь санузла удалось только через 20 минут. К тому времени мужчина уже находился в бессознательном состоянии.

Узнав о случившемся, командир воздушного судна решил немедленно посадить самолет в ближайшем аэропорту — это оказалась столица Египта Каир. Среди пассажиров было три медика, включая реаниматолога, — они делали мужчине непрямой массаж сердца и искусственное дыхание вплоть до самой посадки, после чего передали мужчину бригаде скорой помощи.

Медики продолжили реанимационные мероприятия, но они не дали результата. После непродолжительных консультаций с российским консульством было решено поместить труп умершего в багажно-грузовой отсек того же самолета, на котором он летел из Египта в Самару, и доставить на родину. После посадки тело передали родственникам.

Впоследствии СМИ узнали, что у погибшего мужчины было психическое заболевание. Во время отдыха в Египте оно никак не проявлялось, но на борту, по словам попутчиков, россиянин вел себя неадекватно — трясся, заметно нервничал, постоянно перебирал в руках лямку от сумки и требовал, чтобы его пересадили из передней части салона ближе к хвосту.