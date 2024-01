Министерство обороны США не подтвердило информацию о том, что певица Тейлор Свифт работает на военное ведомство. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх.

«Что касается этой теории заговора, то мы собираемся от нее избавиться», — заявила Сингх.

Как отмечает Politico, во время своей речи пресс-секретарь Пентагона сделала несколько отсылок на песни Тейлор Свифт. В частности, отвечая на вопрос про слухи, связанные с сотрудничеством певицы с военным ведомством, Сингх использовала фразу «shake it off» («выбросить из головы»)— аналогичным образом называется композиция Свифт, в которой поется о том, что бессмысленно обращать внимание на мнение других людей.

Кроме того, Сингх процитировала строчку из песни Out Of The Woods («Худшее позади»), отвечая на вопрос про финансирование правительства США. «Нам все еще нужно, чтобы Конгресс одобрил наш запрос на дополнительное финансирование [правительства] как можно быстрее, чтобы мы могли избежать потенциальных финансовых проблем», — подчеркнула пресс-секретарь Пентагона.

В этом же обращении к Конгрессу Сингх использовала отсылку к песне Свифт I Wish You Would («Я хочу, чтобы ты…»), пишет Politico. «Я бы хотела, чтобы вы предоставили администрации дополнительный бюджетный запрос», — сказала она.

Слухи о связи Тейлор Свифт с Пентагоном появились после того, как ведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс заявил в прямом эфире своей программы «Джесси Уоттерс Прайм-тайм», что около четырех лет назад подразделение психологических операций Пентагона предложило Свифт сотрудничество.

«Это действительно так. Психологическое подразделение Пентагона предложило НАТО превратить Тейлор Свифт в актив для борьбы с дезинформацией в Интернете», — утверждал Уоттерс.

После этого на телеканале были показаны кадры 2019 года с конференции НАТО по кибербезопасности, где ведущий называет имя Тейлор Свифт. Однако, как отмечает Politico, певица была просто упомянута в качестве примера влиятельного человека.