Минобороны США запросило у Конгресса $80 млрд на покрытие расходов войны с Ираном и других статей, не связанных с боевыми действиями. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что шансы Пентагона получить эти средства невелики, поскольку демократы блокируют финансирование конфликта, который считают незаконным.

Как пишет WSJ, на этой неделе замминистра обороны Стивен Файнберг провел серию телефонных разговоров с членами Конгресса, в ходе которых назвал сумму запроса. Параллельно глава Пентагона Пит Хегсет встретился с сенаторами-республиканцами и тоже затронул тему оборонного финансирования.

«Было истощение вооружений, как вы знаете. Нам нужно убедиться, что оно восполнено», — заявил сенатор Джон Баррассо (республиканец от штата Вайоминг), участвовавший во вторник во встрече с Хегсетом.

Полный запрос на дополнительные ассигнования, который помимо оборонных статей включает средства на поддержку фермеров и ликвидацию последствий стихийных бедствий, может поступить в Конгресс в ближайшие дни, сообщает WSJ со ссылкой на источники. Белый дом и Административно-бюджетное управление от комментариев отказались, Пентагон на запрос о переговорах Файнберга также не ответил.

По данным WSJ, часть запрошенных средств направят на финансирование корабельных операций, денежное довольствие личного состава и пополнение арсеналов.

К середине мая прямые расходы на иранскую кампанию, начавшуюся 28 февраля, оценивались в $29 млрд, однако к настоящему времени эта сумма, по всей видимости, выросла. По данным Reuters, ранее, в апреле, представитель ведомства называл сумму около $25 млрд.

Военные операции США в этом году вышли за рамки Ирана: американские силы также проводили удары в ходе венесуэльской операции, завершившейся захватом президента Николаса Мадуро, и наносили неоднократные удары по судам, которые, по версии Вашингтона, перевозили наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана.

Однако получить деньги Пентагону будет крайне непросто из-за политических препятствий, отмечает WSJ: администрация Трампа так и не запросила одобрения Конгресса на военные действия против Ирана; демократы настаивают, что именно поэтому конфликт и является незаконным.

Часть законодателей предупреждала, что не проголосует за дополнительное финансирование без официального одобрения Конгрессом военных операций — как это было в случае войн в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

Формально существует обходной путь — процедура бюджетного согласования, позволяющая обойти порог в 60 голосов простым большинством. Однако несколько авторитетных сенаторов-республиканцев из профильного комитета по ассигнованиям уже выступили против такого подхода.

«В Сенате нет 60 голосов за дополнительные ассигнования. Думаю, это достаточно верное утверждение, которое в ближайшее время не изменится. Они [администрация Трампа] не предпринимали никаких усилий, чтобы держать Конгресс в курсе, и они знают, что война крайне непопулярна», — заявил сенатор Крис Мерфи (демократ от Коннектикута), входящий в сенатский комитет по ассигнованиям.

Между тем Хегсет оказался в центре сразу нескольких скандалов: по данным AP, на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе он объявил о шестимесячном обзоре американских сил в Европе и жестко раскритиковал союзников за отказ предоставить доступ к базам и воздушному пространству для ударов по Ирану.

«Эти союзники, отказав в доступе, размещении и праве пролета, поставили под угрозу жизни американских военных», — сказал он. Кроме того, ряд сенаторов добивается блокировки финансирования поездок Хегсета до публикации доклада Пентагона об ударе по иранской школе для девочек — по последним данным, тогда погибло около 170 человек, включая учителей и детей.

Бюджет Пентагона на текущий 2026 финансовый год составляет около $1 трлн. Руководство ведомства предупреждало, что, если Конгресс летом не примет закон о военных расходах, армии придется сокращать учения и другие приоритетные программы из-за расходов на иранскую кампанию и размещение войск на южной границе США.