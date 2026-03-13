В январе и феврале 2026 года в России число мошеннических схем, которые связаны с арендой и сдачей жилья, выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом компания «Информзащита» сообщила «Ленте.ру».

Специалисты проанализировали популярные площадки покупки и аренды недвижимости и выяснили, что от 9% до 11% объявлений в крупнейших городах России могут иметь признаки мошенничества. Более высокие риски заметили в отдельных категориях — например, для краткосрочной аренды в туристических районах доля подозрительных предложений достигает 15%.

Основной причиной, по которой мошенники стали действовать активнее, эксперты называют перегретый рынок аренды. В таких условиях люди часто принимают решения быстро и не проверяют ни владельца, ни юридический статус объекта.

Еще один фактор — изменения тактики самих злоумышленников. Так, аналитики выяснили, что мошенники активно создают фейковые аккаунты арендодателей, берут фотографии реальных квартир и создают копии объявлений с других площадок.

В некоторых случаях потенциальные арендодатели получали поддельные документы, договоры и ссылки на сервисы бронирования. Исследование показало, что в 42% случаев мошенники заранее подготавливали шаблоны договоров аренды, которые почти невозможно отличить от реальных.

«Информзащита» предупреждает, что злоумышленники также нередко предлагают арендаторам вести переговоры в мессенджерах, а не в чате на сайте площадки. Таким образом они лишают жертву дополнительных механизмов проверки, отмечают аналитики.

Онлайн-платформы покупки и аренды жилья уже начали усиливать модерацию объявлений, однако эксперты считают эти меры недостаточными. Наиболее надежной будет самостоятельная проверка объекта и арендодателя.

Для этого аналитики рекомендуют проверить историю профиля, на котором размещено объявление, найти дубликаты фотографий в интернете, а также лично осмотреть квартиру до передачи средств. В качестве дополнительных мер предосторожности можно воспользоваться официальными сервисами безопасных сделок, где деньги резервируются на платформе и перечисляются владельцу только после подтверждения факта аренды.

О подобных схемах в начале января 2026 года предупреждало МВД. По данным ведомства, мошенники действуют следующим образом: размещают объявление о сдаче на популярной площадке, а позвонившим арендаторам сообщают, что квартира свободна, но за нее требуется внести предоплату для бронирования.

Затем злоумышленники отправляют жертве ссылку для перевода средств. После подтверждения платежа в банковском приложении с жертвой якобы связывается менеджер, сообщающий о техническом сбое платежного сервиса и требует пополнить карту на ту же сумму для «возврата» денег. В результате жертва лишается еще больших средств.