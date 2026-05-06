ЦМАКП — один из ведущих российских экономических think tanks — предлагает переписать закон о Центральном банке и дать президенту право указом запускать режим, при котором ЦБ обязан координировать политику с правительством. Авторы записки считают, что Россия давно нуждается в такой конструкции — но до сих пор ее не имеет. RTVI пересказывает главные тезисы аналитической записки ЦМАКП.

Большинство центробанков мира работают по одному из двух принципов. «Одинарный» мандат — когда единственная цель регулятора это низкая инфляция, как у ЕЦБ или Банка России. «Двойственный» — когда ЦБ отвечает одновременно и за инфляцию, и за занятость или экономический рост, как у ФРС США или Резервного банка Новой Зеландии.

ЦМАКП проанализировал опыт 12 стран и пришел к выводу: двойственный мандат работает там, где у общества высокий уровень доверия к финансовым институтам. Россия в этот критерий не вписывается — доверие умеренное. Но есть другой критерий: частота макроэкономических шоков. Здесь Россия, по расчетам авторов, стоит особняком — шоков много, а мандат при этом самый жесткий среди всех рассмотренных стран, причем не только на бумаге, но и на практике. Эмпирические исследования показывают: Банк России реагирует на инфляцию и курс рубля, но почти не реагирует на динамику ВВП.

Авторы предлагают компромисс. Не полноценный двойственный мандат, а механизм, который включается только в момент серьезного шока. Пример из документа: если резкое ослабление рубля разгоняет инфляцию, правительство берет на себя сдерживание регулируемых цен и тарифов — и тогда ЦБ не нужно так жестко поднимать ставку.

Чтобы такая координация стала возможной юридически, предлагается два изменения в закон о ЦБ. Первое — добавить в формулировку цели ЦБ слова про «сбалансированный экономический рост, если это не противоречит ценовой стабильности». Второе — прописать в законе, что ЦБ и правительство «в необходимых случаях, предусматриваемых Указом Президента, координируют свои действия».

«Такими случаями могут быть одновременное быстрое падение производства и повышение инфляции (в т.ч. вследствие действия немонетарных факторов) более некоторых количественно определенных пределов», — говорится в документе.

Примечательно, что сам ЦБ не отрицает координацию с правительством. В апреле 2025 года Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что «тесная координация Банка России и правительства — это не пустые слова», добавив, что решения по ставке ЦБ все же принимает «независимо, самостоятельно».