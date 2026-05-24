Суд французского города Динь-ле-Бен приговорил 51-летнего Гийома Буччи к 25 годам тюремного заключения за пытки, изнасилования и принуждение к проституции своей бывшей жены Летиции, которая, вдохновившись примером Жизель Пелико, публично рассказала о семи годах ада. О скандальном процессе сообщают France Info и France 24.

Согласно приговору, Буччи должен провести за решеткой не менее двух третей назначенного ему срока. С учетом четырех лет под арестом это будет около 12 лет. После освобождения ему предстоит еще пять лет оставаться под социально-судебным надзором.

Прокуроры требовали для мужчины пожизненного заключения, указывая на высокий риск рецидива. Судебные психиатры диагностировали у бывшего банковского служащего Буччи личность «извращенного садиста», получающего удовольствие от страданий других, и признали его неизлечимым. Он также лишился родительских прав на их с Летицией общую восьмилетнюю дочь.

42-летняя Летиция, мать четырех детей, из-за перенесенных издевательств стала инвалидом. В суде она рассказала, что Буччи установил над ней «тотальный психологический контроль».

«Я чувствовала, что умираю изнутри. Я жила в постоянном страхе, что он опубликует интимные записи, если я уйду от него», — свидетельствовала она.

Буччи признал факты удушения, ожогов, зоофилии и принуждения к сексу с «друзьями, коллегами и незнакомцами», но настаивал, что все это осуществлялось с согласия Летиции.

«Он говорил мне, что это игры, но на деле это была чистая и простая жестокость», — заявила она суду.

Женщина признала, что муж заставил ее заниматься проституцией. Она рассказала, что «перестала считать [клиентов] примерно на 487 мужчинах, некоторых из которых видела до десяти раз», Но вела список по требованию супруга.

Адвокат потерпевшей Филипп-Анри Онеггер рассказал, что пример Жизель Пелико вдохновил его клиентку отказаться от закрытого процесса и публично рассказать о пережитом, чтобы привлечь внимание к проблеме сексуального насилия.

Дело Пелико потрясло Францию в 2024 году. Ее мужу Доминику дали 20 лет тюрьмы за то, что он на протяжении почти десятилетия тайком опаивал жену снотворным и другими препаратами, из-за которых она спала беспробудным сном и страдала от провалов в памяти.

Пользуясь бессознательным состоянием женщины, ее муж приводил домой незнакомцев, которых находил в интернет-чате, и разрешал им ее насиловать — причем зачастую сам настаивал, чтобы они не пользовались презервативами. В спальне Пелико побывали десятки таких мужчин, ее муж снимал насилие на видео, которое потом пересматривал и распространял в сети.

Когда было возбуждено уголовное дело, от Жизель ждали, что она потребует закрыть процесс — особенно с учетом того, что на скамье подсудимых оказались многочисленные насильники, пытавшиеся выдать свои действия за секс по обоюдному согласию. Тем не менее женщина решилась на открытые слушания, чтобы своим примером показать, что стыдно должно быть не ей, а обвиняемым.