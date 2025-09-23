Центральный районный суд Красноярска приговорил бывшего генерального директора ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФСНКЦ ФМБА) Бориса Баранкина к шести годам колонии общего режима по делу о хищении более 15,5 млн рублей. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

Суд признал Баранкина виновным в хищении чужого имущества путем растраты в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), сообщили в главном управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Помимо срока в исправительной колонии, экс-директору ФСНКЦ назначили штраф в размере 700 тыс. рублей.

По версии следователей, с сентября 2018 года по май 2021 года Баранкин и его сообщники — директор по страховой и внебюджетной деятельности, заведующая аптекой и представитель коммерческой компании — подменяли некоторые препараты, поставляемые в ФСНКЦ для нужд пациентов, «на иные необходимые им препараты».

Лекарства оплачивались из средств федерального Фонда обязательного медицинского страхования. По данным СК, Баранкин и другие фигуранты использовали полученные обманным путем препараты в собственных интересах. Нанесенный ими ущерб оценивается в более чем 15,5 млн рублей.

Красноярская прокуратура уточняет, что одной из сообщниц Баранкина была его жена. Бюджетные средства в размере более 15 млн рублей перечислялись коммерческой фирме за поставки лекарств, которые закупались и передавались в ФСНКЦ.

«Однако список поставленных лекарственных средств не соответствовал фактической закупке. Медпрепараты приобретались, исходя из личных потребностей организатора схемы и его супруги, и использовались ими для лечебных и косметологических целей», — сообщает надзорное ведомство.

Баранкин в последнем слове просил оправдать его.

«Я долго руководил лучшим медучреждением региона, всю жизнь хожу и ходил по земле… А мои сотрудники хотели переложить свои проблемы со своей больной головы на здоровую. Зря я не передал сразу в следственный орган сведения, которые узнал. Каюсь, что не досмотрел», — приводит прокуратура слова экс-директора ФСНКЦ.

Суд также признал виновной по этому делу замдиректора по закупкам ООО «Прансторгмаркет» Елену Давыдову, она приговорена к лишению свободы на четыре года условно с испытательным сроком 3,5 года. Заведующая аптекой Татьяна Ефимова в 2024 году получила 6,5 года колонии общего режима и штраф в размере 1,9 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении супруги Баранкина выделено в отдельное производство и продолжает рассматриваться в суде.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевших, взыскав с Баранкина, Давыдовой и Ефимовой 13,4 млн рублей в пользу территориального фонда обязательного медицинского страхования по региону и 258,9 тыс. рублей — в пользу ФСНКЦ.

Попытка суицида

Бориса Баранкина арестовали по делу о мошенничестве с лекарствами в мае 2023 года, на его имущество общей суммой 53 млн рублей был наложен арест. Позднее статью обвинения переквалифицировали на растрату.

В январе 2025 года против Баранкина возбудили уголовное дело о взятках. По версии следствия, в 2017 году он предложил знакомому владельцу медицинской фирмы за деньги помочь с заключением контрактов на поставку медицинских изделий.

По информации источников «Коммерсанта», в СИЗО Баранкин попытался совершить самоубийство и был доставлен в больницу, где впал в кому. Врачам удалось привести мужчину в сознание, после чего его вернули в изолятор. Семья экс-гендиректора филиала ФМБА отрицает попытку его суицида — по словам супруги Баранкина, речь шла о покушении на убийство.

Борис Баранкин возглавлял ФСНКЦ с 2008 по 2023 год. В 2020 году был награжден орденом Пирогова «За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга».