Силовики задержали первую замглавы Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу. По версии следствия, чиновница в период работы в администрации Кисловодска нанесла ущерб бюджету города на 117 млн рублей.

Ленинский райсуд Ставрополя назвал имя фигурантки дела — Светлана Марченко — и отправил ее в СИЗО до 5 мая.

Ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, в составе группы лиц по предварительному сговору из корыстной заинтересованности).

Как рассказали в ведомстве, в 2020 году фигурантка дела, занимая два поста — заместителя мэра Кисловодска и председателя единой комиссии по закупкам, — вместе с неустановленными лицами помогла коммерческой компании «Айди Партнер» выиграть электронный аукцион на муниципальный контракт по строительству объекта. Речь идет о реконструкции Старого озера (гидротехнических сооружений на реке Аликоновка).

Из бюджета города на счет фирмы перевели 117,5 млн рублей, которые впоследствии были похищены, отметили в суде.

6 марта «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил о задержании двух первых заместителей глав администраций Пятигорска и Кисловодска. Собеседник агентства отмечал, что правоохранители заподозрили чиновницу администрации Пятигорска в превышении должностных полномочий при реконструкции Старого озера в период, когда она работала в администрации Кисловодска.

Что касается замглавы Кисловодска, то он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве при благоустройстве города, говорилось в статье.

4 марта главу подмосковного поселка Серебряные Пруды и троих его заместителей заподозрили в получении взяток на сумму 5,85 млн рублей от предпринимателей за работы по уборке снега. Фигурантами дела также стали директор муниципального казенного учреждения «Центр торгов», бизнесмен и гендиректор фирмы.

Согласно данным на официальном сайте городского округа Серебряные Пруды, должность главы занимает Олег Павлихин. Его первым заместителем указан Виталий Федонин. Руководителем «Центра торгов» на сайте назван Александр Ефремов. В тот же день Тверской районный суд Москвы арестовал фигурантов дела до 2 мая.