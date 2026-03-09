Черновой вариант видеопоздравления президента России Владимира Путина с Международным женским днем, на котором глава государства кашляет, был опубликован случайно. Об об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», — сказал он изданию «Подъем».

Поздравление Путина в адрес россиянок было опубликовано в официальном телеграм-канале Кремля ночь на 8 марта. Видео оказалось не отредактированным и длилось более шести минут. В ролике Путин, произнеся речь, начал кашлять, пожаловался на першение в горле и попросил записать поздравление еще раз.

«Першило. <…> Я чуть не закашлялся. Много говорил очень сегодня», — объяснил президент участникам съемки.

Кремль вскоре удалил ошибочную версию видео и спустя примерно 20 минут выложил отредактированное поздравление.

В декабре 2023 года Путин покашливал во время прямой линии и объяснил это тем, что «кондиционеры шуруют». Такое же объяснение своему кашлю президент дал в июле 2022 года на форуме в Москве. Путин рассказал, что накануне был на переговорах в Тегеране, где из-за почти 40-градусной жары «кондишен шуровал как следует».

В марте 2025 года Кремль опубликовал видео совещания с военными, проведенного Путиным в Курской области. В ролике картинка расходилась со звуком, а у президента был неестественно высокий голос. Позже Дмитрий Песков пояснил, что на записи «поплыл звук», то есть звуковая дорожка разошлась с видеодорожкой.

«И был вариант или несколько часов еще ждать, чтобы привести все в порядок и починить это несоответствие, или скорее проинформировать общественность», — сказал Песков.

В итоге было решено оперативно выложить неотредактированное видео. Позже картинку «починили» и Кремль заменил первый вариант записи кадрами «должного качества», сообщил пресс-секретарь главы государства.