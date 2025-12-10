Российские госслужащие должны быть «предельно аккуратными» на фоне возможных угроз со стороны спецслужб других государств, в том числе «вражеских», заявил RTVI пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев может прослушивать Кремль.

«Спецслужбы выполняют свою работу. Тем более вражеские. Это диктует необходимость чиновникам быть предельно аккуратными», — сказал Песков.

Ранее Буданов в разговоре с РБК-Украина заявил, что украинские спецслужбы якобы могут «прослушивать» чиновников в Кремле. «Можем, да. Мы за это деньги получаем», — сказал глава ГУР.

Замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил «Говорит Москва», что слова Буданова о прослушке — это игра «на население Украины» и страны Запада. Депутат не исключил, что украинские спецслужбы будут пытаться организовать прослушки российских чиновников, но при этом подчеркнул, что у России «достаточно технических средств для того, чтобы противодействовать деятельности со стороны противника».

В конце ноября Bloomberg опубликовал стенограммы двух телефонных разговоров, якобы проведенных помощником президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым в октябре. Как утверждает агентство, обе беседы были посвящены обсуждению мирного плана по Украине.

Дмитриев назвал публикацию Bloomberg фейком. Ушаков признал, что «достаточно часто» разговаривает с Уиткоффом в закрытом формате. Помощник президента не исключил, что «кто-то сливает, кто-то прослушивает» эти разговоры, и заверил, что это не российская сторона. В разговоре с «Коммерсантом» Ушаков рассказал, что проводит некоторые рабочие беседы по WhatsApp, которые «кто-то каким-то образом может, видимо, послушать». По его мнению, цель подобных «сливов» состоит в том, чтобы «помешать» отношениям США и России.

Комментируя публикации об утечке разговора Ушакова и Уиткоффа, президент Владимир Путин заявил, что чиновников, возможно, действительно подслушали, но в то же время предположил, что это может быть фейком.

«Вообще-то это уголовное наказание, у нас нельзя подслушивать. Дело не в нас. Дело в том, как идет борьба мнений у коллективного Запада и США по поводу того, что нужно делать, чтобы прекратить боевые действия», — сказал глава государства.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет отношения к утечке беседы Ушакова и Уиткоффа.