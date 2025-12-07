Россия обладает необходимыми техническими средствами, чтобы пресекать возможные попытки Киева прослушивать Кремль. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин радиостанции «Говорит Москва».

Так депутат прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев якобы может прослушивать российских чиновников в Кремле.

«Я думаю, что это никоим образом не соответствует действительности, это не будет допущено», — заявил Швыткин.

Он назвал заявление Буданова «игрой внутреннего потребителя» на население Украины и страны Запада. Швыткин не исключил, что попытки прослушки со стороны Киева еще «будут прослеживаться», однако у Москвы «достаточно технических средств», чтобы этому противостоять.

Ранее Буданов, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Киев прослушивать чиновников в Кремле, заявил, что у украинской разведки якобы есть ресурсы для этого, однако доказательств не привел.

«Можем, да. Мы за это деньги получаем», — приводит его слова «РБК-Украина».

Глава ГУР также высказался о переговорах, состоявшихся в Абу-Даби между украинской, российской и американской сторонами в конце ноября. Буданов заявил, что «там все чудесно», а также отметил, что этот процесс должен находиться «в тени», иначе он не будет иметь успеха.

В конце ноября Bloomberg опубликовал стенограммы двух телефонных разговоров, якобы проведенных помощником президента России Юрия Ушакова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем российского лидера Кириллом Дмитриевым в октябре. Как утверждает агентство, речь в обоих случаях шла о мирном плане по Украине.

Дмитриев назвал публикацию фейком. Ушаков признал, что «достаточно часто» разговаривает с Уиткоффом в закрытом формате. Он не исключил, что «кто-то сливает, кто-то прослушивает» эти разговоры, но не российская сторона. По мнению Ушакова, цель подобных публикаций в том, чтобы «помешать» отношениям США и России, которые «выстраиваются тяжело», в том числе через контакты по телефону.

Переговоры по Украине

Представители спецслужб Украины и России при участии министра армии США Дэна Дрисколла встретились 25 ноября в Абу-Даби. По словам Юрия Ушакова, тема мирного урегулирования на этих переговорах не затрагивалась.

Позднее, 30 ноября, американская и украинская делегации провели встречу в Майами. По ее итогам глава украинской группы, секретарь СНБО Рустем Умеров отметил «значительный прогресс», однако подчеркнул необходимость доработки некоторых пунктов мирного плана, включая вопросы территорий и членства в НАТО.

Затем 2 декабря Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять президента США Дональда Трампа — провели переговоры в Москве с президентом России Владимиром Путиным. После встречи Юрий Ушаков сообщил, что по территориальному вопросу компромисса найти не удалось. Позже Путин заявил, что Донбасс перейдет под контроль России в любом случае: либо «вооруженным путем», либо если ВСУ сами покинут эти территории.

5 декабря Уиткофф и Кушнер встретились в Майами с Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым. После переговоров Госдепартамент США сообщил, что сторонам удалось согласовать рамки мер безопасности и обсудить «необходимые средства сдерживания». Также было выражено согласие, что прогресс на пути к соглашению зависит от готовности России «продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру».

Позже Уиткофф и Кушнер провели телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого обсуждались вопросы мирного урегулирования, включая территориальные. Украинский президент охарактеризовал беседу как «очень сфокусированную» и «конструктивную».