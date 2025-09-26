Турция продолжит закупать российскую нефть и газ, несмотря на призыв главы США Дональда Трампа прекратить эти поставки. Об этом на брифинге 26 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, Анкара будет действовать в соответствии со своими экономическими интересами, и если поставки из России ей выгодны, она продолжит их, сообщают «Ведомости».

«Это [Турция] суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами. И если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что поставки через ключевые газопроводы, такие как «Турецкий поток» и «Голубой поток», продолжаются в полном объеме, и эти маршруты работают на максимальной мощности.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Россия и Турция активно развивают торгово-экономическое сотрудничество, несмотря на давление со стороны внешних игроков. В Кремле уверены, что любые изменения в политике Анкары будут зависеть от ее собственных экономических интересов и стратегии на международной арене.

Ранее Трамп во время встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне призвал его прекратить закупки российской нефти и газа. По мнению американского президента, Турция имеет альтернативные источники энергоресурсов, и отказ от российских поставок мог бы стать важным шагом на фоне продолжающегося конфликта России с Украиной. Трамп также отметил, что у Анкары есть «множество вариантов» для закупок благодаря доступу к морю.