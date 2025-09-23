В Вашингтоне арестовали 33-летнего Джейкоба Сэмюэла Уинклера, подозреваемого в атаке с помощью лазерной указки на вертолет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Вечером 20 сентября офицер Секретной службы заметил мужчину, идущего рядом с Белым домом. Он был без рубашки и «громко разговаривал сам с собой». Из-за недостаточного освещения на улице офицер направил в сторону подозреваемого фонарик для «дальнейшего наблюдения», тот в ответ начал светить лазером.

«Красный лазерный луч попал служащему <….> в глаза и на короткое время дезориентировал его», — говорится в материалах делах.

Однако ему удалось задержать мужчину, он также отобрал у него указку и надел наручники. Следователи обнаружили у обвиняемого нож.

После задержания Уинклер встал на колени и сказал: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом», «Я приношу извинения Дональду Трампу», передает NBC News.

Офицер утверждает, что подозреваемый знал, что направление лазерной указки в сторону вертолета Трампа было опасно для всех, кто находился на борту. В материалах дела уточняется, что действия Уинклера создали риск «внезапной слепоты и дезориентации пилота, особенно во время полета на малой высоте вблизи других вертолетов (полиции парка США, Корпуса морской пехоты США) и Вашингтонского аэропорта».

В ходе допроса Уинклер признался, что направил лазер в сторону вертолета. При этом он заявил, что не знал о запрете на такие действия. По словам подозреваемого, он направляет лазер «на все, что угодно, например, на знаки остановки».

NBC News напоминает, что наведение лазерной указки на самолет — федеральное уголовное преступление, за которое может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф в размере $250 тыс.